衛生局爆禾馨領85瓶疫苗「沒先給名單」　洪健益批柯文哲螺絲鬆掉

記者袁茵／台北報導

台北市政府19日下午公布好心肝事件調查結果，小禾馨集團4家診所分別於5月底、6月初分批取得85瓶疫苗，且過程中還有立委高嘉瑜介入，引發外界熱議。被問到禾馨拿疫苗之前，有沒有先給施打名單？對此，台北市衛生局余燦華表示，當時沒有給。

《ETtoday新聞雲》日前獨家掌握，禾馨4家診所施打疫苗的對象，有超過10人以上都違反中央規定一至三類接種對象，恐吃上30萬元至200萬元罰緩。對此，台北市副市長黃珊珊21日證實，北市政風處報告，確實有打到一部分非機構人員，就是所謂關係企業，相關違規部分會依法裁處。

台北市政府19日召開記者會公布疫苗濫打一案的懲處，政風處長沈鳳樑說，當時就是發給這好心肝、小禾馨、合眾這3家診所，好心肝診所於6月7日、8日取得115瓶，小禾馨集團4家診所分別於5月底、6月初分批取得85瓶，和眾診所於6月8日取得2瓶疫苗，且過程中高嘉瑜有跟北市衛生局長黃世傑轉達小禾馨的疫苗要求。

柯文哲21日赴台北市議會報告，被台北市議員洪健益詢問，禾馨拿了85瓶疫苗，總共打了近1000人，這合理不合理？柯文哲秒回「不合理。」

洪健益表示，自己原本要開記者會，不過柯文哲就說禾馨拿85瓶不合理，現在禾馨要召開記者會，「我要看看禾馨公布內容是什麼？」自己手上都有施打名單以及LINE紀錄，「我要看看是禾馨打你臉，還是你打禾馨臉？」

洪健益詢問，禾馨跟北市府申請疫苗時，究竟有先提供名單？還是打完疫苗後才來給？柯文哲回應，自己不知道細節。而北市衛生局疾管科長余燦華回應，當時禾馨沒提供名單，但對方有說有這樣的需求，會打在對象上。

洪健益痛批，「柯文哲，我很慎重告訴你，你整個螺絲鬆掉了！」居然可以給疫苗，但當下不用給名單，後面才補，「現在爆出來全是假名單，叫做員工或者志工！」柯文哲回應，沒辦法有假名單，除非當下都沒輸入健保。

最後，洪健益說，先射箭才畫靶，這是北市民最不能諒解的地方。

▼台北市議會柯文哲備詢、台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）