台南無新增本土病例 　彰化確診個案涉足之場所已完成清消

▲台南市長黃偉哲指出，彰化縣確診個案14103曾自行開車南下，停留於白河區某溫泉旅館，該場所實施實聯制，接觸者共匡列5人進行自我健康監測，活動場所已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心21日公布全國新增75例本土確診病例，台南無新增本土個案，惟彰化縣確診個案14103曾自行開車南下，於6月16日12時40分至14時40分停留於白河區某溫泉旅館，該場所實施實聯制，接觸者共匡列5人進行自我健康監測，活動場所已完成清消。

台南市長黃偉哲指出，台南市自6月12日至20日累計共71497人接種疫苗，中央流行疫情指揮中心說明，近期身體狀況不佳或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後再安排接種。醫師則指出，民眾若有三高慢性病史或癌症史，可回診請主治醫師評估是否適合施打疫苗；若未能回診，可於接種時攜帶正在服用的慢性病藥物，讓現場醫師評估狀況。近期天氣炎熱，黃偉哲市長指出，考量長者身體狀況，建議就近選擇施打地點，避開高溫時段前往，並注意防曬、補充水分。

黃偉哲市長再次呼籲，切勿因疫情趨緩而掉以輕心，防疫需全民共同配合，全面戴上口罩、勤洗手、減少不必要的移動及聚會。

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