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農委會宣布：24日凌晨起進入雙北批發市場「要持快篩陰性證明」

▲▼台北農產運銷公司,北農,菜價,蔬果交易,批發市場,第一果菜市場。（圖／記者李毓康攝）

▲農委會表示，未來雙北熱區批發市場須持陰性證明始能進出批發市場從事交易行為。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

針對台北農產運銷股份有限公司疫情影響蔬果供應穩定及安全疑慮，農委會主委陳吉仲今（21日）表示，全力協助中央疫情指揮中心及台北市府防堵疫情，未來雙北熱區批發市場須持陰性證明始能進出批發市場從事交易行為，並配合防疫策略，協助爭取充足的疫苗施打數量。

北農自5月下旬第一例確診以來至上週，共45人確診，其中員工19人、派遣人員7人、攤商19人。員工19人中，6月初以前13人確診，其餘6人是因為擴大篩檢確診，相關確診員工感染主要為家戶傳染及萬華活動史。

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農委會指出，為確保農產品供應穩定，經與台北市政府及CDC研議後，北市府將針對北農員工及承銷商共4000多人進行快篩，自6月24日凌晨起，進入台北第一、第二批發市場場域，無論員工及承銷商皆須持有快篩陰性證明使得進入場域從事交易行為。

▲▼北農染疫風暴持續擴大，北農利用週一休市對一樓攤商區進行清洗消毒。（圖／記者湯興漢攝）

▲北農利用週一休市對一樓攤商區進行清洗消毒。（圖／記者湯興漢攝）

農委會表示，配合台北市政府防疫策略，北農員工含承銷人共約4000人，快篩陰性且經醫師評估可施打疫苗者，將安排施打疫苗，並在一定時間內完成覆蓋率，以確保疫情有效控制。

另外，陳吉仲也與新北市長侯友宜聯繫，新北市果菜運銷股份有限公司將比照北農，於明日起再一次進行場域內人員快篩，並於6月24 凌晨起，要求場域內人員皆須持快篩陰性證明使得進入場域從事交易行為。陳吉仲表示用最快時間爭取2000劑疫苗優先施打場域人員。

農委會再次強調，將會全力協助北農防堵疫情，保障批發市場人員交易安全，也請農民及消費者放心。

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