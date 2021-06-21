快訊／豪雨擴8縣市　鄭明典畫2條線：這塊對流區可能會持續久一些

▲鄭明典貼出衛星雲圖，並畫出兩條黑線提醒，中北部這塊對流區可能會持續久一些！（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

豪雨警戒區擴大！中央氣象局今天（21日）上午對苗栗以南8縣市發布豪雨特報、2縣市發布大雨特報。天氣風險公司總經理彭啟明表示，今深夜鋒面再度開始接近，另一波雨勢再來。氣象局長鄭明典則貼出衛星雲圖，並畫出兩條黑線提醒，中北部這塊對流區可能會持續久一些！

►豪雨特報

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苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

►大雨特報

雲林縣、嘉義市

氣象局提醒，西南風影響，易有短延時強降雨，今苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林及嘉義市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

彭啟明在臉書說，台灣的天氣在這兩天在西半部的雨勢頗大，西南風旺盛的水氣，配合海陸風環流，配合上地形，中南部都持續有顯著雨勢發展，今已經接近到新竹苗栗附近，有伴隨閃電雷擊，不只有沿海區域，更擴展到內陸及靠山區，西南風旺盛水氣也和地形產生交互作用，降雨時間也提早到凌晨，延續到午後陣雨。他提醒要特別提防，尤其是高雄屏東，強降雨及累積的雨勢，西半部各地也都要小心留意局部的大雨。

▼中南部雨不停。（圖／氣象局）



彭啟明指出，周日到今天，台南市的南化區雨勢已經超過300毫米，也讓南化水庫的水位滿出來而溢流，南投嘉義以南到高雄屏東，很多地方也累績突破200毫米，也建議您務必要提高警覺，如果已經有淹水情形，務必要盡快找出方法，做好防災應變，因為接下來今天深夜鋒面再度開始接近，另一波雨勢再來。

彭啟明表示，北部、東半部過去幾天到今天白天，在穩定偏強的西南風背風側，反而更加炎熱；不過，今深夜鋒面雲系開始南下接近，會先轉為不穩定，預計周二到周三是這波鋒面影響台灣最不穩定的時間，北部會先有雨勢，中南部仍受到西南風影響也有降雨，這段期間南風和北風就在台灣上空交會，容易會有局部大雨或豪雨發生機會，尤其不排除在台灣海峽會發展出中小尺度的強對流雲系，也會伴隨閃電雷擊級強陣風。

彭啟明提醒要特別注意，不是只有颱風才要防災，這類的梅雨鋒面常常會有釀災的機會，常常有短延時前降雨機會，特別容易積淹水造成很大損失，您的居家、鄰里社區或企業環境都是，務必要提高警覺。

▼今晨0時至7時累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

