快訊／夏至9縣市豪大雨！苗中投淹水警戒　滯留鋒周二起炸全台4天

▲豪大雨襲中南部。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（21日）是24節氣的「夏至」，是北半球白天最長、黑夜最短的一天。中央氣象局今晨對苗栗以南10縣市發布豪大雨特報。水利署也對南投縣發布一級淹水警戒，對台中市、苗栗縣發布二級淹水警戒。氣象專家吳德榮提醒，今鋒面接近，水氣增多，苗栗以南有陣雨或雷雨，局部地區有較大降雨；周二至周五「典型梅雨滯留鋒」重返台灣附近徘徊，期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率。

►豪雨特報

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苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣



►大雨特報

彰化縣、雲林縣、嘉義市

►一級淹水警戒

南投縣：草屯鎮、南投市



►二級淹水警戒

苗栗縣：公館鄉

台中市：北區、中區、東區、北屯區、后里區

中央氣象局表示，今西南風持續帶來偏多的水氣，中南部仍容易出現短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率，南部地區雨勢會較為持續，山區須留意坍方、落石、溪水暴漲，低窪及沿海地區也要慎防局部積淹水。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，除中南部天氣不穩定以外，受鋒面接近影響，北部也有局部短暫陣雨或雷雨，東半部雖仍為多雲到晴，不過午後雷陣雨的現象會比周日更明顯，有局部較大雨勢發生的機率；北部及東半部未下雨時，天氣仍較悶熱，高溫約32到34度，中南部則在30度上下。

氣象局提醒，周二至周四滯留鋒面及西南風影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，而花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨；周二、周三雨勢最明顯，西半部易有局部豪雨，各地高溫在30度以下，感受舒適。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周五鋒面逐漸北移及西南風影響，水氣仍多，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周六、周日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，西南風環境下，沒下雨時天氣再度轉趨悶熱。

吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面接近，水氣增多，大氣不穩定，苗栗以南有陣雨或雷雨，局部地區有較大降雨，北台灣及東半部午後亦有局部陣雨的機率；背風面過山沉降，北部、東半部天氣仍炎熱，有36度高溫出現的機率。



吳德榮提醒，最新歐洲模式模擬周二至周五，典型梅雨滯留鋒重返台灣附近徘徊，期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率，雖然對各水庫能繼續補充更多的儲水，但對於其可能「致災」，還是要注意防範。

吳德榮分析，周六至下周三梅雨滯留鋒北移，但太平洋高壓並未隨之增強西伸、強度仍偏弱，台灣處在西南季風環境，暖濕空氣、源源不絕，為多雨的型態，應持續注意劇烈天氣及過多的降雨。

吳德榮進一步分析，周六至下周一鋒前西南風，迎風面不定時降雨有較大雨勢，背風面炎熱、午後亦有降雨機率；下周二、下周三大氣更趨不穩定，發生劇烈天氣及大量降雨的機率提高，不過，已接近模擬的末期，因學理限制而產生的不確定性會比較大，應持續觀察最新資料。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

