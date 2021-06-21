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快訊／中彰投雲大雷雨！時雨量飆82毫米　今只是前菜雨最猛2天曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲大雷雨炸中部。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（21日）清晨對苗栗以南10縣市發布豪大雨特報，另對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至7時15分止。根據觀測，南投縣草屯最近一小時雨量達到82毫米。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，今西南風和海陸風交會非常旺盛，西半部的雨勢從南到北一直下到新竹，預期可能直接到午後，伴隨閃電雷擊，請多留意；周二開始鋒面盤據，雨勢最大在周二、周三。

►豪雨特報

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苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

►大雨特報

彰化縣、雲林縣、嘉義市

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書也表示，今天這波西南風真的很強勁，直接和中央山脈來個直球對決！降雨最劇烈的地方，恰巧在中央山脈的山腰處（西南風與陸風交會處），隱約可以從雷達回波圖上勾勒出中央山脈的輪廓。

▼「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，今這波西南風真的很強勁。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒中南部的朋友，今天白天一整天都容易有陣雨，特別是凌晨到中午這段時間；今只是鋒面接近的前菜，未來三天一直到周四，都是梅雨鋒面+西南風影響的天氣型態，各地天氣都會較不穩定。

彭啟明在臉書說，周二開始鋒面盤據，雨勢最大在周二、周三，可能延續到周四、周五，要提防中小尺度對流系統發展，容易有局部短延時強降雨，之後周末轉西南風，類似目前的天氣。

彭啟明指出，不是颱風才要準備防災，梅雨鋒面本身也是致災性的天氣之一，盡快趁今天檢查一下居家、鄰里及企業的防強降雨能力。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，今西南風持續帶來偏多的水氣，中南部仍容易出現短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率，南部地區雨勢會較為持續，山區須留意坍方、落石、溪水暴漲，低窪及沿海地區也要慎防局部積淹水。

氣象局指出，除中南部天氣不穩定以外，受鋒面接近影響，北部也有局部短暫陣雨或雷雨，東半部雖仍為多雲到晴，不過午後雷陣雨的現象會比周日更明顯，有局部較大雨勢發生的機率；北部及東半部未下雨時，天氣仍較悶熱，高溫約32到34度，中南部則在30度上下。

氣象局提醒，周二至周四滯留鋒面及西南風影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，而花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨；周二、周三雨勢最明顯，西半部易有局部豪雨，各地高溫在30度以下，感受舒適。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
快訊／夏至9縣市豪大雨！苗中投淹水警戒　滯留鋒明起炸全台4天

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