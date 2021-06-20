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快訊／水神+雷神齊聚！暴雨彈再襲　6縣市徹夜灌大雨全台將變天

記者許力方／台北報導

5月底開始，老天聽到台灣人飢渴的呼喚，在缺水危急關頭送來及時雨，中央氣象局表示，因西南風帶來豐沛水氣，清晨起苗栗以南降雨明顯，累積雨量以高雄大樹溪埔站211毫米最多，預估中南部午夜至21日（下周一）西南風持續灌水，雨勢逐漸增大，晚間9時05分持續針對雲林以南6縣市發布「大雨特報」，將出現短時強降雨，22日（下周二）起新一波鋒面接力，全台有雨，可能是6月最後一波鋒面。

受西南風影響，高雄市及屏東縣20日已有豪雨發生，氣象局晚間9時針對雲嘉南高屏6縣市發布「大雨特報」，晚間至21日雲林至屏東地區有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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▲西南風持續帶來豐沛水氣，為南部地區帶來猛烈雨勢。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼20日累積雨量（上）冠軍落在高雄溪浦達211毫米，21日持續灌大雨。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

氣象局預報，入夜後到21日西南風持續帶來偏多水氣，中南部仍易有短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生機率，南部雨勢較為持續，預估深夜至清晨仍可能出現類似的短時強降雨現象，山區須留意坍方、落石、溪水暴漲，低窪及沿海地區也要慎防局部積淹水。

氣象局指出，21日除了中南部天氣不穩定以外，受鋒面接近影響，北部也有局部短暫陣雨或雷雨，東半部雖仍為多雲到晴，不過午後雷陣雨的現象會更加明顯，有局部較大雨勢發生的機率；北部及東半部未下雨時，天氣仍較悶熱，高溫約32到34度，中南部則因下雨關係，略降至30度上下。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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