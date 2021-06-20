載送高齡長者打疫苗　桃園愛心計程車4天出動16098趟次

▲高齡長者打疫苗，桃園展現精準、友善及有序。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦20日於市府防疫說明會指出，市府針對全市79歲以上高齡長者施打疫苗，19日完成4天2輪接種計劃，並提供許多貼心服務，包括：為期4天的疫苗接種，陸續出動約1萬6,098趟次愛心計程車及1,728趟次的復康巴士。另外桃園防疫計程車隊共計749輛，已有690名司機完成施打，施打率92%，尚未施打者市府也會鼓勵安排施打。

鄭文燦指出，疫苗接種應精準、友善及有序，桃園透過分齡分組，在指定時間安排市民至社區接種站進行接種，讓市民朋友不必預約即可施打。在本次高齡接種計畫開設的28個學校接種站中，因應各場地特性，有19個站採取日本宇美町式接種法，其餘採分站式接種法，施打動線均流暢友善。

同時，全市79歲以上獨居長者共計1,052位，社工同仁逐一電話聯繫獨居長者，其中839人完成疫苗接種，施打率約79%，而不在籍高齡長者也由里長或里幹事開具證明安排施打，共計4,197人就近接種，避免跨縣市移動形成風險。此外，復興區轄內設有1個衛生所及7個部落接種站，讓復興區內65歲以上的原住民長者及75歲以上的一般長者共計602人施打疫苗，目前已有535人完成接種，接種率達88.9%。

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