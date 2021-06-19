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名嘴爆台大助綠營「特權打疫苗」！劉寶傑節目道歉　鄉民卻怒了

▲▼劉寶傑自爆脊椎裡長了一顆瘤，差點癱瘓。（圖／記者徐文彬攝）

▲劉寶傑。（圖／記者徐文彬攝）

記者施怡妏／綜合報導

名嘴吳子嘉日前在政論節目《關鍵時刻》爆料，台大醫院以研究計畫為名，由指揮中心專家小組召集人張上淳的妻子胡芳蓉教授帶領，找來院外人士，助民進黨權貴施打莫德納疫苗。針對此事，民進黨發言人顏若芳駁斥，相關爆料內容未經查證，事後，《關鍵時刻》主持人劉寶傑昨日也在節目中公開道歉。

有網友在PTT發文，昨日晚間在看《關鍵時刻》的直播，劉寶傑突然對著鏡頭道歉，道歉內容是關於吳子嘉日前在節目中爆料，胡芳蓉教授帶權貴打疫苗的事，因未經證實，造成所有人的困擾。

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對此，鄉民們表示，「看到影子就開槍，假消息不用罰300萬嗎」、「有道歉算不錯了」、「不火速澄清可能會被關台」、「會道歉就推啦，總比默默裝沒事好一百倍」。但也有網友指出，該道歉的人是吳子嘉，「不是應該吳先生自己道歉嗎」、「幹嘛幫老吳道歉」、「如果造謠又道歉，那不會比較清高，講話要有證據」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友認為，應該要吳子嘉出來道歉才對。（圖／翻攝自PTT）

據了解，吳子嘉17日在節目中爆料，胡芳蓉教授找來院外人士，以台大醫院研究計畫為名，幫助民進黨權貴施打莫德納疫苗。隔日，台大醫院長吳明賢在臉書發文，近日醫院有人捐贈防疫設備，引薦捐贈者的胡教授在一樓等候捐贈人，卻被說是帶權貴打疫苗，相關爆料未經查證，對當事人造成很大的傷害。

民進黨發言人顏若芳也指出，未經查證的爆料，不僅對民進黨不公平，更是損害醫院、相關人士的名譽，希望關鍵時刻就上述錯誤爆料內容進行更正並道歉。

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