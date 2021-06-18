打疫苗「36人接種後猝死」　台大醫曝「3廠牌」選擇攻略

▲全台大規模疫苗施打。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導



全台高齡長者大規模開打AZ疫苗，至今已累積36人在接種後死亡，如今24萬劑莫德納疫苗將在今（18日）下午抵達國門，而企業人士捐助的BNT疫苗也看似有望，引起許多長輩猶豫是否要緩打AZ，等待其他廠牌到位。對此，前台大感染科醫師林氏璧臉書發文分析「AZ、莫德納、BNT」三疫苗應該怎麼選。

前台大感染科醫師林氏璧今在臉書「日本自助旅遊中毒者」發文表示，莫德納疫苗又要來了，看到很多長輩有想要等莫德納的想法，而昨晚我是這樣回答一位我們家族世交的長輩的。

林氏璧舉一位80歲長者為例，他患有心臟病裝過多個支架，還有糖尿病高血壓，萬一染疫有極高風險重症和死亡，住在台北，偶爾出門買菜，在社區中也有機會得到感染，「是我自己的話我會選擇施打疫苗。」

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▲林氏璧PO出各國接種3疫苗廠牌的死亡統計。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者FB）

他接著分析表示，這幾天猝死案例未必和AZ疫苗有關，但如果是擔心疫苗的不良反應，不舒服引發原本疾病惡化，「我覺得莫德納的第二劑比AZ的第一劑更令人擔心。臨床試驗中發燒比例是15%和7.9％之差」，莫德納要有很好防護力可能要等相隔28天後，第二劑打完14天後，但AZ第一劑打完後14天就能獲得不錯保護力。

至於BNT疫苗與AZ要怎麼選擇？林氏璧指出，看韓國的施打後通報死亡數字，BNT反而比AZ多，當然這也和施打年齡分布有關。林氏璧最後也呼籲，總之施打疫苗的選擇還是得仔細思考風險，和家人好好商量後，一起做出決定！