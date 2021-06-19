健康狀況差很大！桃園第2輪長輩打疫苗　輪椅、外傭變少了

▲桃園第二輪高齡長者打疫苗，推輪椅、外傭變少。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

只差幾歲，長者健康狀況卻差很大！桃園市19日進行第2輪79到80歲長者疫苗接種，全市28站、分上下午場全面施打，一名志工說，第一波81歲以上長者開打時，各接種站可見兒孫推著輪椅前來，今天（19日）的長者則多半自行前來，有的甚至自己騎車、開車抵達，健康狀況差很多。

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▲有些長者看不出年近八旬。（圖／市府提供）

市長鄭文燦於上午視察桃園巨蛋接種站時指出，這幾天可能因為AZ疫苗有一些確診病故的事件報導得比較多，所以接種的人數略有減少，但大體上還是都認同接種是提高保護力最好的方式，市府會全力把高齡接種計畫完成，希望中央在疫苗的安排上，第一階段要完成75歲以上，大概全國有150萬人，第二階段是要完成65歲以上，全國大概有將近400萬人，這個部分我們是希望能夠把長者保護先做好，接下來還有其他的類別，我們按照中央的規劃一個一個完成。

而桃園在這波的高齡接種計畫，要做到79歲以上，目前已完成為期3天的81歲以上長者，一共是5萬6千多人，計有超過4萬人完成接種，總接種率是71%。如果加上長照機構的住民、洗腎病患，跟11家責任醫院的接種，接種率會高達82%以上。另外原民區復興區的接種率則將近9成。

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