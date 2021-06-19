不斷更新／長輩打疫苗5天「全台累計54人猝死」　最年輕僅42歲





▲長者打疫苗。（圖／台中市府提供）

記者施怡妏／綜合報導

全台AZ疫苗大規模接種，目前全台開放高齡者施打，不過自從開放施打後，各縣市傳出零星猝死案例，至今已經累積54人，其中最年輕的僅有42歲，《ETtoday新聞雲》為讀者整理出全台19日新增的死亡案例，讓讀者一目了然。

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▲0619打疫苗猝死（圖／記者施怡妏製表）

台北市：累計4例

新北市：累計13例

►（19日16時02分）新莊區61歲男性，6/17上午在護理之家接種，身患有慢性病及長期洗腎，6/17白天正常作息，6/18凌晨3:40分意識喪失送往部北醫院急救，上午05:05死亡。

►（19日16時02分）新店區89歲男性，6/17下午在醫院接種，身患有慢性病及肺部疾病，6/17晚間出現疲倦感、喘及頭暈，6/18早上7:00發現個案已死亡

►（19日16時02分）新店區69歲女性，6/14早上在洗腎診所接種，身患有慢性病，6/16出現四肢無力立即送往醫院，6/17早上2:00發現個案已死亡

桃園市：累計6例

新竹市：累計2例

新竹縣：累計1例

苗栗縣：累計2例

台中市：累計10例

►新社區80歲女性，有高血壓、中風、糖尿病、精神疾病、智能障礙等病史，長期臥床，6月16日接種疫苗，18日17時餐後於大廳休息，約半小時後由護理師發現頭忽然低下、臉色蒼白、血氧降至78至87，進行CPR後於18時緊急送到東勢農民醫院，18時06分宣告死亡。

►西區71歲女性，有三高、糖尿病、心臟病、腎臟病（洗腎）等病史，6月17日接種疫苗，返家後表示有頭痛、腹瀉、接種部位疼痛及全身異樣感，無發燒；19日上午家屬發現時，已無呼吸心跳，由於今年3月因病急救時曾簽署DNR（不施行心肺復甦術），因此未送院急救。

►烏日區42歲男性，有小兒麻痹、脊髓損傷、良性前列腺肥大等病史，長期臥床，社會局安置於護理之家，6月16日接種疫苗後食慾不振，19日送往賢德醫院，6時50分到院，但到院前心肺功能已停止（OHCA），急救無效後宣告死亡。

►大里區84歲男性，有慢性阻塞性肺病、糖尿病、失智症等病史，6月15日接種疫苗，16日約19時開始出現呼吸喘、血氧下降情形，急診處置後入院治療，17日凌晨失去生命徵象、量測不到血壓，並於1時9分死亡，經診斷為肺炎合併呼吸衰竭。

南投縣：累計1例

彰化縣：累計1例

雲林縣：累計4例

嘉義市：累計4例

►一名67歲男性，平日入住長照機構，具有糖尿病、高血壓、中風、心臟病史，同時也是洗腎患者，17日在洗腎醫院接受AZ疫苗注射，之後返回長照機構，18日因昏迷送醫院急救，惟家屬到院後表示放棄急救，因此最後宣告死亡，而其PCR結果為陰性，本案會通報疫苗不良事件。

►82歲男性，有高血壓及失智病史，17日接受AZ疫苗注射，返家後身體不適，出現發燒嘔吐症狀，18日至急診就醫，醫院診斷為肺炎（快篩陰性）返家休息，今日早上發現已無呼吸心跳。

嘉義縣：累計1例

台南市：累計2例

►一名86歲婦人在打完疫苗後2天猝死，成為台南第二起打完疫苗死亡案例，婦人有多種慢性疾病，目前已報請法醫相驗，並向中央流行疫情指揮中心通報，而死因是否與疫苗有關，仍有待進一步釐清。

高雄市：累計1例

屏東縣：累計2例

以上為全台施打疫苗後，截至19日發生的猝死案例，不過是否與接種疫苗有關係，仍待相關單位進一步調查、釐清。記者也根據接種後的症狀、病史以及時間整理出表格，發現男性比女性多，而數據也顯示，有將近五成是接種隔天後猝死。