廣播「張惠妹打好疫苗，可以來接」　桃園疫苗站氣氛瞬間變歡樂

▲楊梅警方與各單位提供便利服務給前來打疫苗的長者。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市楊梅區1名80歲「張惠妹」阿嬤19日由兒子送來接種疫苗，因接種者少，加上動線規劃得宜，不到15分鐘就完成接種，阿嬤打完後不耐等候，直嚷嚷要員警幫廣播叫家人來接，當播放「張惠妹（同音）打好疫苗，可以來接」時，疫苗站的氣氛瞬間歡樂起來，也讓阿嬤瞬間暴紅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲規劃交通動線、QR Code及製發號碼牌，減少年長者等待的時間及步行的距離。（圖／楊梅警分局提供）

全台開放年長者施打疫苗，鑒於前往施打疫苗均為不耐久候、行動不便的年長，楊梅警分局負責規劃楊梅國中、瑞埔及新屋國小接種站交通施打服務不僅結合楊梅國中、市府交通局、各地里長、警察義交及志工，亦效仿國外「疫苗得來速」的概念，規劃交通動線、QR Code及製發號碼牌，減少年長者等待的時間及步行的距離，完全不用等待，讓施打疫苗的年長者感到便利。

▲經廣播後「張惠妹」阿嬤順利搭車返家。（圖／楊梅警分局提供）

其中1名家住楊梅的80歲的老奶奶，因為施打疫苗的速度，從評估、問診、施打到休息等待只花了10-15分鐘，接送老奶奶的兒子還沒停好車就施打完畢，而老奶奶年邁忘了兒子的手機電話，一直嚷嚷著請員警協助廣播「張惠妹」（同音）打好疫苗，可以來接」，員警這時才發現老奶奶與搖滾天后同名同姓（讀音），也讓疫苗站的氣氛瞬間歡樂起來，後續員警透過查詢到「張惠妹」奶奶的家人的聯繫方式，順利讓老奶奶搭上返家的專車。

►「頂級天絲床包組」涼爽舒適夏天必備