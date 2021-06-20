搭上疫情話題 台南水道博物館將線上解密「細菌試驗室」

▲台南山上花園水道博物館，將安排下一期線上博物館解密「細菌試驗室」，請大家不要誤把「馮京當馬良」，看到黑影就開槍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎肆虐全球，美國總統拜登日前也下令要求情報部門找出疫情之源頭，目前對於病毒的來源眾說紛紜，對於散布各國秘密進行研究的實驗室卻引起大眾熱議，無獨有偶，台南山上花園水道博物館內也擁有一座「細菌試驗室」，還被民眾誤認為是散播傳染病菌之場所，造成虛驚。

台南山上花園水道博物館內也擁有一座「細菌試驗室」，曾被參觀遊客誤認為是散播傳染病菌之場所，造成虛驚，館方強調，其實當初該試驗室的設置是為了檢測水中的細菌數量，為飲用水質把關，外界不要看到黑影就開槍！

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文化局指出，水道博物館於3級警戒封園期間，爬梳園區資料文獻，推出的線上博物館活動獲得廣大迴響，已陸續介紹園區B館快濾筒室的「西式雙層偶柱式桁架」、「重錘式窗戶」（平衡錘窗）、「太子樓」、A館快濾池室的「隱藏版圖譜解碼地板」、水道「建築美」等相關建築軟硬體設施及豐富自然生機的動植物生態內容，讓民眾不出門也能知道「水道事」。

館方表示，水道博物館前身，是將乾淨的自來水提供給台南市民飲用，飲水中的生菌數，關係到飲水是否適合生飲，此「細菌試驗室」的設置即是為了隨時檢測水中的細菌數量。因此在B館展示間規畫有「細菌試驗室」，檢測生菌數。《臺灣水道誌》記錄了當時依照不同的取樣狀態、檢測變因觀察水質的細菌數量狀態，讓水道系統發揮最大功效，為水質做好品質把關。

為了介紹這段背景，園區設置「細菌試驗室」看板做為說明，但開園以來，部分遊客看到看板標題，就直接反應，去年新冠肺炎爆發後，實驗室病毒說法引起關注，甚至還有遊客詢問這裡是不是日本人製造病菌的地方，也讓工作人員哭笑不得；為此，館方也加強宣導，將安排下一期線上博物館說明清楚，請大家不要誤把「馮京當馬良」，看到黑影就開槍！

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