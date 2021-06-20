台南南化水庫蓄水量95.5％近滿水位　4座水庫蓄量突破2億6千萬噸

▲台南市4座水庫蓄水量2億6534萬噸，水情有明顯改善，預計最近幾天降雨仍會帶來水庫進水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南因西南氣流影響，下起陣雨，台南水庫持續進水，南化水庫蓄水量達8690.2萬噸，達95.5％近滿水位，曾文水庫蓄水率12894萬噸，25.3％，台南4座水庫總蓄水量達2億6534.2萬噸，預計最近幾天水庫仍會持績進水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2021年台南市曾文水庫5月30日蓄水量約為1830萬噸（蓄水率約3％）、南化水庫蓄水量約為717萬噸（蓄水率約7％），所幸梅雨鋒面及西南氣流帶來降雨，截至6月20日上午八時止，曾文水庫蓄水量為12894萬噸（提升11064萬噸，蓄水率約25.3％），南化水庫蓄水量為8690.2萬噸（提升7973萬噸，蓄水率約95.5％），再加上烏山頭水庫4614萬噸58.7％、白河水庫336萬噸28.6％，4座水庫蓄水量2億6534.2萬噸，與19日相較進水多2043萬噸，水情有明顯改善。

台南市長黃偉哲提醒，台南水情燈號仍為橙燈減量供水，曾文水庫雖達2成5，但蓄水率但仍低於歷年同期平均蓄水率，反觀目前南化水庫蓄水率較曾文水庫為高，顯示南化水庫引水水源充足蓄水速度較快，為有效運用水資源，建議台南市近期供水應優先由南化水庫支應，減少曾文水庫用水，避免南化水庫滿庫溢流，並可延長整體供水期程。

市長黃偉哲提醒民眾，旱象雖稍有紓解，但台南水情燈號仍維持減量供水的橙燈，再加上未來天氣狀況不可預期，呼籲大家應持續撙節用水，用水時少量且分段。像是洗澡、洗碗、清洗等採分段少量水流刷洗，減少洗車用水和定期做漏水檢查等，都是日常生活中可以隨手節水的好習慣；另外本市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供16800噸放流水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民朋友自由前往取用。

「頂級天絲床包組」天然材質涼爽舒適夏天必備

