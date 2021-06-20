台南永康中華路淹水　水利局要求承包商下午打通舊排水箱涵

▲台南20日凌晨降雨導致永康區中華路154巷約20戶淹水，水利局、永康區公所及相關單位，第一時間增加當地抽水機組及吊放太空包等應變措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南20日凌晨降雨導致永康區中華路154巷約20戶淹水，水利局、永康區公所及相關單位第一時間成立前進指揮所，除要求增加當地抽水機組及吊放太空包等應變措施外，也要求現場施工承包商加速完成既有排水斷面搶通及進行善後工作，本次淹水事件係承包商施工所造成，後續市府將追究相關責任。

水利局表示，為因應下周梅雨鋒面侵襲，18日已要求承包商加速搶通箱涵恢復排水斷面，但20日清晨大雨，雖然現場兩台抽水機組已及時進行抽排，清晨5時許仍造成中華路154巷部分區域淹水，淹水深度約50公分，水利局已緊急增派兩台12吋大型移動式抽水機、4台3吋 抽水機組因應，現場積水已於上午7時許退去。

水利局進一步說明，現場已成立前進指揮所，並由邱副秘書長召開第一次會議，並有下列結論：請水利局、永康區公所協助居民善後及搶險協調事宜；並請環保局協助消毒民宅及清理垃圾等工作；請警察局支援警力指揮交通；後續現場請水利局再增加兩2台移動式抽水機，及向第六河川局調度100包太空包因應；請承包商於20日下午5時前完成恢復排水斷面；請水利局及永康區公所隨時注意，避免再次發生積淹水狀況。

水利局最後強調，當務之急仍需加速進行箱涵打通工程恢復排水斷面，已請承包商加派機具人力，預計於20日下午5時前完成，以避免降雨再次積淹。

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