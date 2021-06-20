台南女愛拜新營太子爺　入廟遭拒灑白米疑「詛咒」！多次脫序起底

記者林悅／台南報導

1名曾姓女子，5月19日防疫3級警戒首日，前往新營區太子宮要入廟參拜遭拒，與廟方人發生爭執，新營分局太子宮派出所警方到場告誡曾女，惟曾女疑該廟退休工作人員主導阻撓她拜拜，竟駕車前往對方住家前馬路放1小堆白米並大聲嘩，此一行為被當事人認為是「惡意詛咒」，警方表示如有提告會依法查處。

▲曾婦晚上前往營太子宮廟埕參拜，警方據報派員前往勸導告誡約制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局警方指出，本案曾姓女子常去全台太子爺開基祖廟、新營區太子宮拜拜，5月19日晚上該婦人再前往太子宮參拜，因當天發布防疫3級警戒，所以廟方阻止婦人入廟參拜，婦人與廟方工作人員發生爭執，並大聲喧嘩，廟方人員即報請新營分局太子派出所員警到場查處。

▲該名婦人駕車停在當事人住處前，開車門放1小堆白米，被認為有「惡意詛咒」之嫌。

警方到場後，即約制勸導婦人，防疫期間不得入廟內以免發生群聚造成防疫破口，該婦人即在廟埕前拜拜後離去。19日晚上7時40分許，該名婦人駕車到廟方退休的工作人員住處前停車，打開車門，放1小堆白米，並大聲喧嘩，警方接報案，再度前往查處，該婦人已離去。

據廟方向警方表示，該名曾姓婦人常有脫序行為，令廟方十分困擾，例如半夜廟門關閉，曾婦無法入廟裡面參拜，竟在廟埕施放鞭炮滋擾，而且1月數次，如今為防疫，廟方禁止信眾入內參拜，以免發生群聚，但可能更引起對方不滿，才會有去丟白米等脫序行為。

▲新營分局太宮派出所所長陳俊宏說，對於曾婦到太子宮和民眾住處脫序行為，除告誡約制外，民眾報案後亦依規定開立報案受理證明單。

新營分局太子宮派出所所長陳俊宏表示，曾女與廟方發生爭執警方到坦查處時有當場告誡約制對方，也告知廟方權利關係，如有權益受損或違法情事，廟方和民眾只要到警局提告，就會依法偵辦。

▲新營太子宮係地方重要宗教信中心，為全台中壇元帥太子廟的開基祖廟，歷史最悠久，分靈而出之太子爺金身不計其數。（圖／翻攝自太子宮臉書，下同）



曾婦常參拜的新營太子宮係地方重要宗教信中心，據該廟沿革指出，係西元1688年建立土廟，稱為「太子宮」，為全台中壇元帥太子廟的開基祖廟，歷史最悠久，分靈而出之太子爺金身不計其數。1980年開始動工建築新廟，歷時13年興建完成，新廟廟頂有一尊巨型中壇元帥銅像，高31台尺，重約12噸，身穿甲冑、右持火尖鎗、左握乾坤圈，身披混天綾、腳踏風火輪，居高臨下威風凜凜的俯視大地，為最大亮點，也是知名地標。

據網路「保庇NOW」網站指出，鹽米可淨化磁場、除穢化煞，但在使用方法上，有兩大禁忌要特別注意！灑鹽米淨化前，一定要先提醒一些無辜的靈體讓開，對祂們來說鹽米是具有傷害性的，灑之前先禮貌性請祂們讓開；有一說，靈體被鹽米碰到的部位會受傷，待祂們投胎重生時，原本被鹽米傷害到的部位就會有殘疾，因此為避免靈體憤怒報仇，也別將自己捲入因果報應的漩渦，灑鹽米之前先提醒祂們讓開這動作絕不能簡略。

另外，若利用鹽米淨宅，最好讓鹽米停留三天後再掃除，且掃起來的鹽米可倒入馬桶或水溝，千萬別隨意倒在家門外或路邊、草坪等地，若別人踩到了就會「引穢」，害人之心不可有！否則因果還是會回報到你身上的。鹽米妙用多多，但怎麼用得好、用得巧，且用得「尊重」，可參考以上的用法。

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