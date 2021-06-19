▲台南市通報疑似施打疫苗致死案，黃偉哲強調尊重民眾施打意願，滾動式下修施打對象年齡，以及開放防疫相關人員施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市19日出現疑似第2例注射疫苗後死亡案例，衛生局長許以霖表示已通報疾管署，以釐清死因是否與疫苗施打有關。

衛生局表示，死亡個案是86歲住在安南區護理之家的婦人，本身患有一些疾病，包含阿茲海默症、心衰竭、C型肝炎，個案在15日接種疫苗兩天後，因為有心跳過速情形而緊急送往醫院治療，並且急救無效，宣告不治。

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衛生局長許以霖指出，個案已開立死亡診斷書，並且通報疾管署，將由疾管署釐清死因是否與疫苗有關。

市長黃偉哲表示中央的規範是在疫苗施打後48小時內發生猝死的狀況就要通報，通報之後會將個案過去的病史及病歷調出來做進一步分析研判，目前將等待中央的判斷結果。

黃偉哲也強調，如果有慢性病史的民眾要暫緩施打疫苗，市府持尊重的立場，但疫苗施打是科學問題，市府會繼續滾動下修施打對象年齡，以及開放防疫相關人員施打。

此外，台南市安南區溪北里亦傳出1名周姓老翁於16日接種疫苗返家後，隔天身體不適跌倒受傷住院，市長黃偉哲於第1時間獲悉後立即指示安南區長葉誌明於19上午10時前往周姓民眾家中關心及提供相關協助，並致贈慰問金，祈願周姓民眾能早日脫離險境、痊癒康復。

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