「解封5條件」曝　醫：北北基桃慢一點！中南部先

記者陳俊宏／綜合報導

全台三級警戒至6/28，隨著近日確診死亡人數下降，是否有機會解封也引發外界關注。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男發文，提出解封折衷辦法的5個條件，「分區解封可以在6月底或7月中啟動，當然，如果大家不敢，那就只好繼續三級警戒。」

沈政男19日在臉書說，國民黨前主席朱立倫說解封必須「廣篩加清零」，這是對的，但朱說「台灣存在疫情黑數是事實、認真普篩廣篩是雙北」，卻是錯的；彰化至今總共篩檢了4萬多人次，而且注意了，是PCR檢測，不是快篩，這是雙北遠遠比不上，彰化現在疫情如何？已經零確診三天，請問篩成這樣又零確診，黑數何在？

沈政男表示，雙北快篩陽性率降到1%以下也知道，潛藏案例已經被找得差不多了，沒有什麼黑數啦；如果你以為台灣到處都是病毒、無症狀案例，那麼當然不敢解封，因為病毒已成鬼魅，隨時會從不知哪裡奔竄出來，將你攫獲。

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▲▼沈政男認為，北北基桃慢一點解封。（圖／記者湯興漢攝）

沈政男指出，就是沒有黑數啦！無症狀傳染從來就不是一個重要傳染途徑，這在去年台灣就已釐清了；現在必須擔心的是，尤其是北北基桃，還存在極少量的家戶感染，而這些感染到底要怎麼給予最後撲滅？

沈政男說，如果在中國大陸，就是北北基桃普篩，徹底揪出那些極少量案例，達成清零，然後14天後解封，14天連續零確診，當然是解封的高標準，但代價很大；另一個方法是跟以色列一樣，打兩劑疫苗到接近6成人口，而且注意了，你必須打BNT或莫德納，如果是AZ，歹勢，永遠都不可能達成群體免疫，因為保護力不夠好，但這點也不容易，恐怕到今年底都做不到。

沈政男認為，所以說要想個折衷辦法，他提出的建議是，高齡族群打完疫苗＋中南部先解封＋北北基桃慢一點（兩到三周後）＋吃東西的場所訂定個別解封條件＋只要出了家門就必須戴口罩。

▼全台三級警戒至6/28，台北如空城。（圖／記者湯興漢攝）



沈政男表示，中南部必須持續壓制病毒到幾乎清零，而北北基桃隨後也會趕上進度，其實雙北可以參考彰化或者台中怎麼做疫調與隔離，如果解封後死灰復燃，現在各縣市已形成了小群聚的處理SOP，也就是快篩部隊＋精準疫調＋擴大匡列隔離，很快就能壓制病毒。

沈政男寫道，分區解封可以在6月底或7月中啟動，當然如果大家不敢，那就只好繼續三級警戒；三級警戒到疫苗打6成？注意，以色列也不是零確診，還是有人必須擔心被感染，只有想要清零的地方才可能零確診，解封需要科學，但也需要勇氣。

對於6/28之後是否有機會解封，中央流行疫情指揮官陳時中19日表示，的確有在思考這樣的問題，但疫情還在控制階段，雖然趨勢是往好的方向走，但如果稍微不注意再來一波，都會非常嚴重，還是會以控制疫情為主。

►本文獲得沈政男醫師授權。