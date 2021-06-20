台美零時差推動250萬劑疫苗援台！　「3倍承諾」幕後與蔡英文有關

▲華航貨機載運250萬劑疫苗自美國曼菲斯機場起飛。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

文／中央社記者溫貴香台北20日電

美國加碼捐贈疫苗給台灣的消息發布後，總統府發言人張惇涵在臉書披露，總統蔡英文與前線的駐美代表蕭美琴幕後不斷聯繫努力，並說美國和日本做為台灣的真朋友，為台灣開啟了希望之窗。

張惇涵還透露，美國原本承諾提供75萬劑疫苗，如今卻無條件捐贈250萬劑，這跟蔡總統本人的努力爭取有關。

張惇涵在貼文中說，近來有一股力量利用民眾對疫情的不安情緒，試圖分化台灣社會，撼動對民主抗疫的信心，助長失敗主義的蔓延，削弱團結的意志；而不幸地，台灣社會產生了裂痕，走向嚴重的分歧對立。

他提到自己這段時間身旁所發生的一些經驗，例如親朋好友爭執不斷、社群刪友、群組退框。

他說，但台灣的真朋友們在最艱難的時候，幫台灣開了一扇希望之窗，就像去年台灣對真朋友一樣。這彷彿是堅定地說，真朋友是互相幫忙、不是互相爭吵，真朋友會互拉一把、不會為難對方。

他說，日本方面前陣子曾說，相信夥伴、團結一致；這幾年，美國方面常說台美關係是真朋友、真進展。台灣就是這樣，這幾年下來，一點一滴、一步一腳印，建立起跟民主夥伴的堅實信任關係，在患難之中更見真情。

張惇涵表示，台灣被稱為民主燈塔，即便是再強的風迎面襲來，這道光都不能被熄滅。他深信，台灣的民主夥伴們也是抱持著一樣的理念，大家一起，顧好民主這道光芒。

他說，疫情確實讓社會不安、緊張，甚至恐慌，這是人性。但他仍然深深希望台灣的社會能夠冷靜、團結，沈澱下來思考250萬劑的真正意義，是要相信真朋友，是要相信民主的力量。

他引用蕭美琴的臉書上所寫的：「在這班往台灣的飛機上有加倍的愛。台灣，要對民主，有加倍的信心」。

張惇涵也說，在美國捐贈行動的背後，是台美零時差的共同努力。美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）6日訪台時宣布，美國政府將捐贈台灣75萬劑疫苗，她還說，美國不會讓台灣孤軍奮戰。

他表示，此後就有很多人在問，疫苗何時來？其實，在這兩個星期當中，要做的事情非常多，而且環環相扣。台灣、美國和疫苗廠商三方必須先準備與確認多項技術文件，接著必須完成繁瑣的法律簽約程序，後續必須協調疫苗供應時程，同時也必須安排美國、台灣兩地的運送倉儲等多項細節。

而在此過程當中，蔡總統不斷主動向美方爭取，表達台灣跟世界許多國家一樣，都同時面臨疫情挑戰和疫苗供應不穩定的狀況，台灣亟需更多的疫苗，台灣需要民主夥伴更大的支持力量。

張惇涵說，過去兩個星期，美國政府跟駐美代表處可說是日以繼夜，不分平日假日共同努力，大家都希望讓疫苗早一天抵達台灣。台灣跟華府雖然有12小時的時差，但台美之間的聯繫是零時差。

他透露，時常在台灣的凌晨、美國的傍晚，蔡總統會與蕭美琴通電話；甚至，常常在台灣的深夜，總統也會打電話給蕭美琴，討論當日的工作內容、直接下達指令，緊盯每一項工作進度。

在台灣的外交部夥伴們，也和AIT以及華府不眠不休的聯繫協調、確認訊息、確保一切順利。而國安和外交團隊的幕僚更是頻繁聯繫，交換每天的工作進度。

張惇涵表示，不只是美國的外交團隊，尤其在國際疫苗供應仍然緊張，世界各國也都陸續有短缺的狀況下，蔡總統也和駐日代表謝長廷、駐德代表謝志偉密切聯繫。國安與外交團隊總動員，透過各種管道、窮盡一切可能，向台灣的國際夥伴，爭取更多、更穩定的疫苗供應。

而美國政府最終決定，把捐贈台灣的疫苗數量從75 萬劑大幅提升到250萬劑。這當中，有外交團隊的努力，有台僑的奔走，有美國國會和各界跨黨派的力挺。

張惇涵說，最關鍵的，是拜登總統跟美國政府對台灣的大力支持。對於所有支持台灣的朋友，政府都深深感謝，更誠摯感謝拜登所帶領的美國政府。