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美官員：疫苗無條件捐給台灣　中國以政治目的阻撓採購應受譴責

▲▼駐美代表蕭美琴機場目送「美捐台疫苗」起飛。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

▲駐美代表蕭美琴機場目送「美捐台疫苗」起飛。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

文／中央社華盛頓19日綜合外電報導

美國政府一名高層官員告訴路透社，美國今天將運送250萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給台灣，為原先承諾捐贈數量75萬劑的3倍多。他指出，這項捐贈沒有附加條件，並說美國認為，中國基於政治目的企圖阻撓台灣採購疫苗，應受譴責。

這名美國官員表示，台灣華航班機今天早上將載運美方捐贈的這250萬劑莫德納（Moderna）疫苗自田納西州曼菲斯市起飛，並在明天傍晚抵達台北。這名官員透露，這批疫苗能迅速交運，是因為美台雙方專家解決了監管方面的問題。

這名官員表示：「我們配送和交運這些疫苗並非基於政治或經濟考量，純粹只是為了要拯救生命。」

這名官員說，「我們捐贈疫苗並沒有附加條件」，並說台灣在「全球市場獲取疫苗時，遭到了不公平挑戰」。

「我們認為，中國基於政治目的企圖阻撓（台灣）採購疫苗，應受譴責。」

美國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）17 日曾指出，中國一直「十分積極地利用疫苗捐贈作為手段，來誘使更多台灣邦交國改變承認對象」。

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