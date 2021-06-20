250萬劑疫苗要來台！台大醫籲「讓長者有得選」：真的是巧合嗎？

▲美國贈台250萬劑莫德納疫苗。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in the US）



記者柯振中／綜合報導

美國捐贈250萬劑莫德納疫苗，預計20日抵達台灣，引起民眾熱烈討論。對此，台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅表示，既然莫德納疫苗即將抵台，何妨讓長者能有更多選擇，「難道一定要讓脆弱的高齡長者與他們的子女們，都陷入天人交戰的掙扎嗎？」

王明鉅表示，全國80歲以上的高齡長者、慢性病病患，從6月15日疫苗開打以來，直到19日晚間9點為止，已有61人注射疫苗後身亡。

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王明鉅提出疑問，這些身亡的數據，究竟是如專家、指揮中心所說的一樣，因為高齡者每天都有數十至上百人身亡，因此與疫苗無關，或是死亡狀況「很不尋常」，無法用純屬巧合來解釋？

王明鉅到桃園市府消防局的官網查詢資料，查到2020年消防業務的各種數據，在報告當中，有統計「非創傷OCHA」的案例，是非創傷原因到院前死亡，就是非創傷性原因猝死的案例，而2020年的數據當中，桃園市80歲以上出現「非創傷OCHA」的案例，總人數為553人，平均下來約為每天1.51人。

▼王明鉅從數據分析，探討近期長者死亡人數是否不尋常。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in the US）



不過，王明鉅說，從15日至19日開始，桃園市政府發布的消息當中，80歲長者注射疫苗後猝死的人數為10人，而與疫苗無關的猝死案例中，媒體報導出的至少還有1人。

因此，王明鉅認為，從15日起到19日為止，平均每天有2.5人發生「非創傷OCHA」，就算沒有計算其他與疫苗完全無關的案例，單單這個數據，就已遠超2020年的平均數字，若再加上其他原因的猝死案例，差距只會更大。

王明鉅指稱，桃園總人口數約為200萬人，是台灣人口數的10分之一，而高齡長者施打疫苗後身亡，到底是純屬巧合，或是「極不尋常」的狀況，讓人感到疑惑。

王明鉅表示，既然有250萬劑莫德納要來台，何妨讓長者有其他選擇，將AZ疫苗留給過去2個月當中，打了80萬劑卻幾乎無人死亡的青壯年人口群使用，「難道一定要讓脆弱的高齡長者與他們的子女們，都陷入天人交戰的掙扎嗎？」

王明鉅在回應一位網友也提到，「醫學講的是證據，現在我們根本沒有AZ疫苗對於台灣的高齡長者是否真的是安全的證據。因為他的臨床實驗的安全性的研究，根本沒有華人高齡長者的數據。更別提有慢性病的人了。尤其是洗腎病人。根據我所看到的資料至少已經超過10個以上這洗腎病人在打完疫苗後突然死亡。而台灣的洗腎人口超過9萬人。如果他對於高齡的洗腎人口特別不安全的話，這難道不是一個重大的安全議題嗎？誰敢保證這個疫苗對於洗腎的高齡人口真的是安全的呢？有任何數據支持他的說法嗎？如果我們真的要保護這一些非常脆弱的人，難道我們不應該更小心的處理嗎？」