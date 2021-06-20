為加速拿到！蕭美琴凌晨交接疫苗：台灣「自行取貨」讓華航運回去

▲駐美代表蕭美琴機場目送「美捐台疫苗」起飛。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國政府捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，比原先的75萬劑多出175萬劑。對此，駐美代表蕭美琴表示，台灣以自行取貨爭取加速取得疫苗，在19日凌晨2點半開始交接，目前疫苗已經起飛，同時公開起飛的照片。

蕭美琴表示，台美經過多次協商，達成以台灣自行派機取貨的共識，加速取得疫苗，並由她於凌晨2時30分代表台灣政府在機場接收疫苗捐贈，目前載有疫苗的華航貨機已經起飛，預計台北時間20日晚間抵達台灣。

駐美國台北經濟文化代表處發布新聞稿指出，美國政府捐贈台灣的250萬劑莫德納疫苗19日上午由田納西州曼菲斯機場啟運。台灣駐美國代表蕭美琴大使親自於機場送機，也見證拜登總統所承諾的「Democracy can deliver」。

駐美處表示，美國本次捐贈疫苗數量遠高於先前宣布的75萬劑，充份展現美國對台灣的友誼及堅定支持，駐美處代表台灣政府與人民，向拜登-賀錦麗政府提供的即時支援，以及美國在全球抗疫所展現的領導角色，表達由衷感謝，「並特別向這段時間日以繼夜與我方共同確保疫苗順利運送的相關行政部門官員表達誠摯謝意。」

駐美處透露，自今年5月台灣面臨升高的新冠疫情，美國政府、跨黨派國會議員、商界及僑界等美國各界友人即不斷表達關心，並主動幫忙尋求儘快供應台灣疫苗的方法，「誠如本月初美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）乙行特別訪台期間所言，這是民主社會互相幫忙的絕佳例子。台灣會記住這份民主夥伴互相支持的感動，並承諾持續與美國及全球夥伴並肩合作，為全球衛生安全貢獻心力。」