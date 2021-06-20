藍綠反應差太多！美250萬劑疫苗贈台　地方首長貼文一次看

▲綠營地方首長紛紛向美國致謝，藍營則一律未提。（圖／翻攝自綠營地方首長臉書）

記者張靖榕／綜合報導

美國政府捐台的疫苗19日從田納西州曼菲斯（Memphis）機場起飛，機上250萬劑疫苗比先前承諾的多足足3倍，履行堅實夥伴關係，也在台灣網路社群上引發熱議；然而對於美方慷慨贈疫苗，藍綠陣營反應大不同，曾大聲疾呼要疫苗的藍營首長一律噤聲不提，台北市長柯文哲臉書貼文也停留在「守護萬華」。

美國莫德納（MODERNA）疫苗加碼至250萬劑贈台貨機起飛後，消息立刻在社群網路上引爆話題，綠營首長中率先感謝美國的是屏東縣長潘孟安，於美國在臺協會（AIT）臉書聲明後很快就發文致謝，「謝謝美國，真朋友」，並說「烏雲雖未盡退，彩虹已經在前方」，同時標註AIT，表示台美友好，堅若磐石。

台南市長黃偉哲則在臉書轉貼駐美代表蕭美琴的飛機起飛照，以及他與AIT處長酈英傑擊肘的畫面，強調此批疫苗的捐贈展現了美國對台灣的承諾，因台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子。黃偉哲特別感謝蕭美琴大使的努力，還歡迎酈英傑及夫人隨時再到台南旅遊吃芒果。

高雄市長陳其邁在潘孟安首PO後於一小時內接力，他指出在蔡英文總統任內台美關係更加緊密，在疫情之中也是攜手互助，維護更多人的健康福祉。他並感謝美國在台灣最需要疫苗的時候出手相助，「有如及時雨」，最後表示疫苗的分享展現民主和互助價值，更見證台美關係的「真朋友·真進展」！

相較綠營首長紛紛致謝慷慨捐贈250萬劑疫苗的美國，此前曾不斷喊話中央「要疫苗」的藍營首長們，卻在此時全部沉默，臉書貼文對此沒有任何回應的跡象。台中市長盧秀燕的貼文停留在「為孕婦請命」，呼籲中央應先讓孕婦優先施打莫德納疫苗的貼文，發文時間在AIT的宣布之前。

而先前積極宣布要自購80萬劑BNT疫苗的南投縣長林明溱，臉書最新貼文則停留在感謝防疫工作人員，並指出因AZ疫苗不良反應事件影響，當天接種人數不如預期的貼文。

雲林縣長張麗善則是在所有縣市首長中最先提出地方政府要自購疫苗，並於5月底宣布要和廠商合作採購100萬劑疫苗，對於補足疫苗的意願相當積極，期間還發生親兄雲林縣前縣長張榮味才剛出獄，就利用特權接種疫苗的插曲，如今美國捐台疫苗是先前承諾的3倍，張麗善臉書卻仍靜悄悄。

新北市長侯友宜的貼文也停留在疫苗接種對象及須知的圖文解說；先前曾酸美國宣布捐疫苗給台灣的承諾是支票，要真正送到才算數的台北市長柯文哲，臉書最新貼文則是「守護萬華」，對美疫苗也沒有回應。