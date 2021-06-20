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美加碼贈250萬劑疫苗！謝金河揭「背後政治角力」:台灣成全球焦點

▲▼經濟部工業局「亞太產業鏈結成果論壇」11/26舉行，財信傳媒董事長謝金河應邀致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河指出，美國加碼贈台疫苗背後藏有很多政治角力。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

美國日前表達願捐贈台灣75萬劑莫德納疫苗，但19日晚間傳出好消息，美方加贈莫德納疫苗至250萬劑，是原先宣布的3倍。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，加上先前日本的124萬劑，台灣以最快的速度取得374萬劑的疫苗，這背後當然有很多的政治角力，「這場疫苗大戰，台灣成為全球焦點！」

謝金河在臉書指出，美國AIT在19日晚間發出的新聞稿有一段話非常值得關注，「台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子！」他認為，這話不是官話，隨便說說，而是未來世界變化的基石，「這次拜登參加了G7大會，與歐洲大國修補了川普時代的裂痕，在G7大會上，台海危機被攤出來討論，結論是完成共同陣線，對付中國！」

▲▼駐美國臺北經濟文化代表處PO照感謝美國捐疫苗。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in the US）

▲駐美國臺北經濟文化代表處PO照感謝美國捐疫苗。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in the US，下同）

謝金河接著提到，北約組織成員國的領袖會議，拜登繼續同樣的訴求，「而他也接見了澳洲與土耳其總理，接著與俄羅斯的普丁見面。這一連串的動作，其實就是中國過去最擅長的統一戰線。這套列寧的主張，拜登這回加碼演出！」

謝金河說，拜登這次在G7與強生默契十足，德國的梅克爾及法國的馬克洪略有閃避，但與美國的共識差距已沒有那麼大了，「這次拜登會普丁，這是標準聯合次要敵人對付主要敵人的代表作。美國整合了隊伍，這次日本對中國的態度趨於強硬，包括這次送台灣的AZ疫苗，背後當然有美國。歐洲這次對台灣的善意，也是過去罕見，這也是美國的聯合陣線。」

▲▼駐美國臺北經濟文化代表處PO照感謝美國捐疫苗。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in the US）

謝金河認為，台灣先前防疫有成，對疫苗的需求沒有那麼強烈，沒想到5月出現破口，疫苗青黃不接，全台大炸鍋，小英政府承受空前壓力，「而對岸頻頻出招，19日國台辦馬曉光仍呼籲『島內縣市，民間各方依商業規則，向上海復星洽購疫苗』，可以看出對岸在這次疫苗大戰中使力很深。」

謝金河表示，蔡英文總統18日下午同時接見台積電董事長劉德音與鴻海創辦人郭台銘，授權他們向德國BNT原廠洽購疫苗，而她站在制高點出手，劇力萬鈞，背後當然是美中角力的戰場延伸，「參與這場疫苗採購的兩個大企業集團，誰是中國隊？誰是美國隊？很快就會分曉？這次站錯邊的企業，未來會比較麻煩！」

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