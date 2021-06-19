桃園議長邱奕勝：鄰長打疫苗！挨家挨戶送接種通知　一線防疫人員

▲桃園議長邱奕勝籲市長鄭文燦，將「優先打疫苗」列入全市鄰長。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議長邱奕勝19日指出，主動熱忱，總是站在第一線服務大小里民的基層的鄰長，在這次桃園長者施打疫苗接種站，都可以看到他們到場協助接種任務的身影，但迄今卻未能列入優先施打疫苗名單！為加強鄰長們的防疫力，邱議長呼籲市長鄭文燦，跟進台中市長盧秀燕，將桃園11,738名里鄰長優先列入施打疫苗。

邱奕勝議長表示，本土疫情嚴峻，使早日施打疫苗增強自身的保護力，成為全民共識；尤其最近在施打疫苗期間，除了第一線的醫護及防疫人員非常辛苦外，負責造冊及挨家挨戶分送接種通知單的里鄰長更是忙碌，而他們還要負責居家隔離、居家檢疫民眾的關懷、通報、服務工作，形同第一線防疫人員，他們面對高危險環境，符合第二類第四項優先施打範圍及對象。

邱議長說，目前桃園市500多名里長們，已於日前施打過AZ疫苗，但唯獨全市1萬1738名鄰長並沒有列入施打名單，但事實上，鄰長也是真正的第一線公務人員，理應受到重視，應與里長受到同等待遇。

邱議長籲請鄭市長，為了建立全市完整防疫防護網，守護第一線的防疫人員，應迅速跟進台中市長盧秀燕，開放鄰長優先施打疫苗，一方面鄰長執行防疫工作時較有保障，里民及住戶也較為放心及安心。

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