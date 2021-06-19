「逆時中」為1.3萬鄰長開打疫苗　台中里鄰長感謝力挺基層防疫

▲豐榮里里長林金玉及豐榮社區發展協會理事長李慶武里力挺市府提供1萬3千位鄰長打疫苗政策。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕18日宣布，將1萬3000位鄰長列入「第二類一線防疫人員接種資格」，雖「遭中央否決」，但仍堅持19、20日開放施打。豐原區多位里鄰長都出面力挺市府政策，感謝市長重視基層，對防疫有莫大助益。

台中市政府有鑑於新冠肺炎疫情爆發至今，里鄰長負責居家檢疫與居家隔離者關懷服務，並逐戶發送「接種疫苗通知單」協助長輩前往快打站等多項任務，為防疫盡心盡力且常須與民眾接觸，符合中央所列第二類的一線防疫人員接種資格。

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▲鄰長身負發送通知單給民眾重責，相對接觸風險高。（圖／台中市政府提供）

▲東湳里鄰長盧錦秀。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕昨日宣布本週末6月19日、20兩日上午開放鄰長施打疫苗，卻傳出造冊送中央後，遭中央行文否決，仍堅持要做的狀況。今天上午，市府發新聞稿，內容提到多位豐原區的里鄰長出面力挺市府政策，包括豐榮里里長林金玉、豐榮社區發展協會理事長李慶武、東湳里鄰長盧錦秀。

豐榮里里長林金玉及豐榮社區發展協會理事長李慶武指出，在疫情嚴峻時，鄰長配合里長發送通知單，面對許多里民，感謝市府開放讓鄰長施打疫苗，顯示盧市長對基層的重視。

豐原區東湳里鄰長盧錦秀表示，鄰長們每天要幫忙發放接種疫苗通知單，跟很多民眾接觸，感謝盧市長為鄰長爭取優先打疫苗的機會。

民政局表示，台中市鄰長計有1萬3000人，平時受里長指揮監督，協助區公所及里辦公處分送市政宣導資料、睦鄰互助、里內環境清潔、緊急災害反映與社會福利、急難救助等工作。疫情期間更是維持防疫量能的第一線防疫人員，須協助里長發送居家檢疫關護包、注意居家檢疫民眾是否擅離居所，並協助鄰內長輩前往快打站施打疫苗，甚至帶獨居長者前往施打，台中每一里少則幾千人，多則上萬人，配合市府啟動疫苗快打站，為台中防疫貢獻心力。

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