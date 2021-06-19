　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「逆時中」為1.3萬鄰長開打疫苗　台中里鄰長感謝力挺基層防疫

▲▼里鄰長力挺市府提供1萬3千人打疫苗政策。（圖／台中市政府提供）

▲豐榮里里長林金玉及豐榮社區發展協會理事長李慶武里力挺市府提供1萬3千位鄰長打疫苗政策。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕18日宣布，將1萬3000位鄰長列入「第二類一線防疫人員接種資格」，雖「遭中央否決」，但仍堅持19、20日開放施打。豐原區多位里鄰長都出面力挺市府政策，感謝市長重視基層，對防疫有莫大助益。

台中市政府有鑑於新冠肺炎疫情爆發至今，里鄰長負責居家檢疫與居家隔離者關懷服務，並逐戶發送「接種疫苗通知單」協助長輩前往快打站等多項任務，為防疫盡心盡力且常須與民眾接觸，符合中央所列第二類的一線防疫人員接種資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼里鄰長力挺市府提供1萬3千人打疫苗政策。（圖／台中市政府提供）

▲鄰長身負發送通知單給民眾重責，相對接觸風險高。（圖／台中市政府提供）

▲▼里鄰長力挺市府提供1萬3千人打疫苗政策。（圖／台中市政府提供）

▲東湳里鄰長盧錦秀。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕昨日宣布本週末6月19日、20兩日上午開放鄰長施打疫苗，卻傳出造冊送中央後，遭中央行文否決，仍堅持要做的狀況。今天上午，市府發新聞稿，內容提到多位豐原區的里鄰長出面力挺市府政策，包括豐榮里里長林金玉、豐榮社區發展協會理事長李慶武、東湳里鄰長盧錦秀。

豐榮里里長林金玉及豐榮社區發展協會理事長李慶武指出，在疫情嚴峻時，鄰長配合里長發送通知單，面對許多里民，感謝市府開放讓鄰長施打疫苗，顯示盧市長對基層的重視。

豐原區東湳里鄰長盧錦秀表示，鄰長們每天要幫忙發放接種疫苗通知單，跟很多民眾接觸，感謝盧市長為鄰長爭取優先打疫苗的機會。

民政局表示，台中市鄰長計有1萬3000人，平時受里長指揮監督，協助區公所及里辦公處分送市政宣導資料、睦鄰互助、里內環境清潔、緊急災害反映與社會福利、急難救助等工作。疫情期間更是維持防疫量能的第一線防疫人員，須協助里長發送居家檢疫關護包、注意居家檢疫民眾是否擅離居所，並協助鄰內長輩前往快打站施打疫苗，甚至帶獨居長者前往施打，台中每一里少則幾千人，多則上萬人，配合市府啟動疫苗快打站，為台中防疫貢獻心力。

風量大、5公尺有感


【更多新聞】

獨／頭文字D荒唐版　父疑把兒當小拓海「這舉動」要吃5罰單！

玖壹壹天團警察節贈面罩！自錄24秒影片曝：感謝大家守護第一線

台中男摩鐵猝死快篩出爐！和妙齡女在一起2小時　保險套拆封未用

ET快訊
快訊／「第三批莫德納」明天要來了！　41萬劑抵台時間曝光
快訊／中和環球櫃姐確診　今緊急停業消毒全員快篩
75歲母親被取消疫苗！　藍心湄錯愕：我沒有用
高雄疫苗緩打潮現況曝光！　直擊民眾嚇到了
奪命瞬間影片曝！「機車飛人」再戰世界紀錄　騎車慘撞土堆
靠股票賺破千萬！ 他分享「選股6關鍵」：沒有賠過

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「41萬劑莫德納」明天15:20抵台！華航航班資訊曝光

「台人最愛手搖飲」曝光！蔡阿嘎見第2名屌打冠軍：大學生界很紅

中和環球櫃姐確診　6／19停業一天消毒並全員快篩

苗栗社區快篩7陽性！京元電家族小姊妹花全中　最新PCR結果出爐

名導演、主播現身台科大畢典　勉勵畢業生「早遇挫敗、成功打怪」

直擊高雄緩打潮現況！接種站長輩區「攏嘸人」　她嘆：真的嚇到了

醫揭「4部位狂噴汗」恐是身體警訊！2族群腋下最常濕：色黃又大片

蘇花撞山事故體檢出爐！1185輛遊覽車中高達「66％未按圖施工」

200年前大考也曾「因疫延期」！考試場地「1人1室」清朝諭令曝光

與兒子一同確診　她用母愛戰勝病毒

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

轎車左轉耍帥「入彎華麗甩尾」　出彎落漆險撞樹...網評：不及格

「41萬劑莫德納」明天15:20抵台！華航航班資訊曝光

「台人最愛手搖飲」曝光！蔡阿嘎見第2名屌打冠軍：大學生界很紅

中和環球櫃姐確診　6／19停業一天消毒並全員快篩

苗栗社區快篩7陽性！京元電家族小姊妹花全中　最新PCR結果出爐

名導演、主播現身台科大畢典　勉勵畢業生「早遇挫敗、成功打怪」

直擊高雄緩打潮現況！接種站長輩區「攏嘸人」　她嘆：真的嚇到了

醫揭「4部位狂噴汗」恐是身體警訊！2族群腋下最常濕：色黃又大片

蘇花撞山事故體檢出爐！1185輛遊覽車中高達「66％未按圖施工」

200年前大考也曾「因疫延期」！考試場地「1人1室」清朝諭令曝光

與兒子一同確診　她用母愛戰勝病毒

網紅柴犬吃到變質零食　險些住院打點滴　飼主千萬注意

新營天價！開發商砸2.4億買銀行　老透天鍍金

廚藝懶人看過來！超簡單番茄肉醬食譜　酸甜滋味怎麼搭都好吃

「41萬劑莫德納」明天15:20抵台！華航航班資訊曝光

水漂殺手奪命！情侶上國道失控猛撞護欄　26歲女友噴出車慘死

「台人最愛手搖飲」曝光！蔡阿嘎見第2名屌打冠軍：大學生界很紅

急停500架次航班！　深圳機場人員確診「半年前曾施打國藥疫苗」　

大谷翔平日本人最速20轟　超越松井秀喜紀錄

資本支出衝擊毛利　外資下調台積電目標價至580元

中和環球櫃姐確診　6／19停業一天消毒並全員快篩

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

生活熱門新聞

打疫苗4天「44人猝死」　高大成揭「釐清死因」關鍵

郭台銘捐疫苗卡關1個月！事件始末一次看

即／嘉義2婦人打完疫苗隔天猝死！初步死因出爐

打疫苗遇80年前國小同學！　2阿公驚喜相逢

為何每天確診仍破百？醫揭背後關鍵

她因新冠肺炎病逝3天後…衛生局致電問：身體還好嗎

混瓶打遭中央反對　醫丟40劑跟菩薩懺悔

生態爆發…雪霸封山？官方回應了

名嘴爆台大助綠營「特權打疫苗」！劉寶傑節目道歉

三峽恩主公醫院爆「急診護理師PCR陰轉陽」！

確診阿嬤撬開病房逃跑！　醫護暖心一招「隧道那一頭」惹哭人

北農員工染疫　民眾憂病毒送到家

早餐店奇葩對話　冷笑話劇情上演

AZ開打44長者猝死！全台分布曝　法醫揭1關鍵

更多熱門

相關新聞

AZ疫苗遲到！歐盟怒提告慘敗訴

AZ疫苗遲到！歐盟怒提告慘敗訴

歐盟早前就阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）未提供承諾劑量的新冠疫苗，向布魯塞爾法庭提起訴訟，要求藥廠加速生產，並在6月底前交付1.2億劑疫苗，卻遭法院裁定敗訴，但阿斯特捷利康必須在9月27日前向歐盟交付5000萬劑新冠疫苗，否則需按照每劑10歐元（約新台幣330元）進行賠償。

黃珊珊：接下來唯一解方是疫苗

黃珊珊：接下來唯一解方是疫苗

高雄第二波長者疫苗開打　5張圖一次看該去哪接種

高雄第二波長者疫苗開打　5張圖一次看該去哪接種

民進黨封殺加速採購疫苗提案　江啟臣怒批「擋下人民活命機會」

民進黨封殺加速採購疫苗提案　江啟臣怒批「擋下人民活命機會」

三峽恩主公醫院爆「急診護理師PCR陰轉陽」！

三峽恩主公醫院爆「急診護理師PCR陰轉陽」！

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情疫情社區感染台中疫苗鄰長

讀者迴響

熱門新聞

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

23歲校花「流出2段不雅片」認了

天堂M帳號創天價　1450萬成交

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

恍惚女露乳遊蕩　呢喃「被XX了」

被醫生宣判「不可能痊癒」　詹雅雯突掩面中斷直播

打疫苗4天「44人猝死」　高大成揭「釐清死因」關鍵

郭台銘捐疫苗卡關1個月！事件始末一次看

即／嘉義2婦人打完疫苗隔天猝死！初步死因出爐

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

台積電出手買BNT「幕後推手是他」　傳用晶片換疫苗

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面