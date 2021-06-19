長輩緩打潮漫延　鄭文燦：疫苗是提高保護力最佳方式

▲鄭文燦市長認為：接種疫苗是提高保護力的最佳方式。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦19日於視察桃園巨蛋接種站時，針對近日陸續出現長者接種疫苗後死亡的新聞報導，影響部份長者接種意願強調，他表示，整體而言接種疫苗是提高保護力的最佳方式，桃園會全力以赴，完成高齡疫苗接種計畫，未來也將按照中央的規劃，逐一完成其他序位的疫苗施打工作。

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▲鄭市長感謝愛心計程車隊，接送行動不便長者。（圖／市府提供）

鄭市長說，全民接種的挑戰即將來臨，市府團隊積極預做準備，其中桃園巨蛋場地寬闊，可設置12條接種動線，適合作為大規模接種地點，身障朋友也可以在1樓完成施打，十分方便。鄭市長也肯定部立桃園醫院團隊負責桃園巨蛋接種站任務，表現十分優異。

鄭市長提到，高齡疫苗接種計畫主要目的是保護長者，桃園透過民政團隊及醫護團隊分工，按照年齡、里別分配接種時段及地點，每位長者不用排隊都能施打疫苗，也不須提前預約。桃園81歲以上長者約5萬6,000人，6月15日至17日累計4萬728人完成施打，接種率約71%，若納入長照機構住民、洗腎病患及11家急救責任醫院高齡患者，接種率超過80%。今天（19日）進一步開放79歲至80歲長者接種，造冊人數約1萬5,000人，預估超過1萬人接種，桃園市79歲以上長者接種率約落在70%至80%，讓疫苗接種更加普及化。

而為了方便醫護人力彈性調配，全市社區接種站增至28站，並分為上午場（08：00到12：00）及下午場(14：00到18：00）。此外，部分接種站點也進行調整，中壢區取消龍興國中站，新增信義國小及新街國小2站；大溪區取消田心國小站，增加大溪國中站。鄭市長特別感謝醫療團隊及地方防疫團隊分工合作，提供長者很多友善的服務，例如安排愛心計程車隊接送行動不便長者，以及許多便捷的服務，讓長者到疫苗接種站心情可以放輕鬆。

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