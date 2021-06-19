打了陸產疫苗還是確診！專家：突破性感染「但接種好處毋庸置疑」

▲廣州疫情爆發後，官方展開大規模檢測。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣州市上月底爆發本土疫情，部分確診病例曾接種過大陸國產疫苗，但還是被感染，引起民眾對疫苗效力的疑慮。對此，廣東省預防醫學會專家諮詢委員會委員馬文軍解釋，這是「突破性感染」，也就是突破了疫苗的防線。

馬文軍指出，會發生突破性感染原因有三，一是對某些人，疫苗可能不會激發足夠的免疫系統反應；二是對一些人，免疫系統可能沒有足夠的時間產生必要的抗體來抵抗感染；三是可能感染了部分或完全繞過疫苗的新的突變毒株。

馬文軍提到，疫苗在人類與傳染病鬥爭過程中發揮了非常重要的作用，接種疫苗是最具成本效益的防控措施，但沒有一種疫苗保護率是100%的，即疫苗不是萬能的。

馬文軍指出，雖然接種疫苗後可能會發生部分突破性感染，但總體而言，接種疫苗的好處毋庸置疑，「從個體層面來看，疫苗除了可以防感染，即便發生了突破性感染，還可以降低感染後的重症和死亡發生，比如科興中維的滅活疫苗預防住院治療的效力為87%，預防重症感染的效力為90.3%。」

馬文軍還說，從群體上看，雖然新冠疫苗不可能保證所有的人不被感染，但按照目前的保護效力，達到一定的接種率，就可以建立免疫屏障，預防新冠在人群中大規模暴發流行，「所以，積極接種疫苗，保持較高的接種率對今後預防新冠大流行，降低重症或死亡患者數量，維持醫療衛生系統的正常運轉意義重大，也是將來社會經濟活動和人們生活正常化的前提條件。」

馬文軍強調，雖然不同疫苗的突破性感染率是有差別的，但總體上來看，突破性感染率較低，比方目前所有疫苗中，突破性感染率最高才為0.35%，就是1000個全程接種疫苗者，可能有3.5個發生突破性感染。

馬文軍也舉例，若這1000個人不接種疫苗，按照新冠肺炎的傳播力（再生數為3）來算，大約經過6至7代的傳播就可以全部被感染，「由此可見接種新冠疫苗後，雖然可能發生突破性感染，但可以大大降低新冠的傳播速度和流行規模。」