疫苗拖太久　柯文哲：台灣不應在20億人口後面

▲永齡基金會、台積電將出面向德國BNT原廠爭取1000萬劑疫苗。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，台灣進入大規模施打的階段，面對疫苗荒，行政院18日授權由台積電、永齡基金會代表政府向德國BNT原廠洽購疫苗。對此，台北市長柯文哲說，如果鴻海、台積電能夠去處理這件事情，相信全台灣的企業界，一定大家會願意共襄盛舉，「「1000萬劑也許弄到2000萬劑，把問題解決掉」。

柯文哲表示，如果郭董跟台積電真的可以進口1000萬劑疫苗的話，也許台灣在國際上的處境比較特別，常常以國家為名去買疫苗有困難，「那是不是轉個彎，讓私人企業去掛名」。

柯文哲說，如果鴻海、台積電能夠去處理這件事情，相信全台灣的企業界，一定大家會願意共襄盛舉，捐一捐，政府不方便的地方，宗教團體、企業大家來幫忙處理，「1000萬劑也許弄到2000萬劑，把問題解決掉，也許在現階段恐怕是一個最佳大家都可以下台、把問題解決掉的方法」。

柯文哲表示，台積電是台灣的護國神山，鴻海是台灣有名的產業，如果鴻海跟台積電願意出來掛名，然後可以做成功，我相信，從慈濟到佛光山，很多大企業都願意，把這事情解決掉

「我覺得這事情實在拖太久。」柯文哲直言，全世界已經打掉22億劑，台灣在世界上再怎麼排名，也不應該排在20幾億人口後面，實在拖太久了。