柯文哲爆高嘉瑜關說特權疫苗　基進黨主席酸：一家親變互相傷害

記者蘇晏男／台北報導

北市好心肝診所被爆疫苗施打爭議後，政風處介入調查，並於（19）日公布結果，揭發「中央級民代」介入關說，以致禾馨診所拿到85瓶疫苗，而台北市長柯文哲則爆料這人是民進黨立委高嘉瑜。對此，台灣基進黨主席陳奕齊直酸，「柯高不是一家親，怎麼變成相互傷害了呢？」

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

政風處長沈鳳樑19日下午在記者會上指出，經查察發現，確實當時發給的診所，就是小禾馨、好心肝跟合眾等三家診所，沒有其他家；在好心肝拿到疫苗前，事實上小禾馨已在5月31日到6月8日分五次，總共拿到85瓶疫苗。

沈鳳樑說，這過程是在5月30時，有「中央級某民意代表」跟黃世傑轉達小禾馨的疫苗要求，而黃世傑把要求轉給負責疫苗的蔡姓專員來做評估，後來蔡專員直接跟小禾馨集團人員聯繫，第一次核發40瓶子，陸續到6月8日。

對於「中央級某民意代表」是誰？柯文哲在媒體提問時爆料，「我看報告寫是高嘉瑜」，不過她一定有她的說法，所以也不預設立場，為什麼會打電話給衛生局？一定是選民請託，「但是我也不去替誰解釋，我只公布事實」，每個人怎麼解釋她的行為，她自己要處理。

對此，陳奕齊在臉書開酸，「高嘉瑜不是柯粉嗎？我以為高嘉瑜是民眾黨掛在民進黨的哩！柯高不是一家親，怎麼變成相互傷害了呢？這個是柯P跟高嘉瑜鬧翻切割嗎？柯高是在演哪一齣呢？有人知道嗎？這狗咬狗一嘴毛，就讓我們把椅子擺好，繼續看下去吧」。