　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲爆高嘉瑜關說特權疫苗　基進黨主席酸：一家親變互相傷害

記者蘇晏男／台北報導

北市好心肝診所被爆疫苗施打爭議後，政風處介入調查，並於（19）日公布結果，揭發「中央級民代」介入關說，以致禾馨診所拿到85瓶疫苗，而台北市長柯文哲則爆料這人是民進黨立委高嘉瑜。對此，台灣基進黨主席陳奕齊直酸，「柯高不是一家親，怎麼變成相互傷害了呢？」

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

政風處長沈鳳樑19日下午在記者會上指出，經查察發現，確實當時發給的診所，就是小禾馨、好心肝跟合眾等三家診所，沒有其他家；在好心肝拿到疫苗前，事實上小禾馨已在5月31日到6月8日分五次，總共拿到85瓶疫苗。

沈鳳樑說，這過程是在5月30時，有「中央級某民意代表」跟黃世傑轉達小禾馨的疫苗要求，而黃世傑把要求轉給負責疫苗的蔡姓專員來做評估，後來蔡專員直接跟小禾馨集團人員聯繫，第一次核發40瓶子，陸續到6月8日。

對於「中央級某民意代表」是誰？柯文哲在媒體提問時爆料，「我看報告寫是高嘉瑜」，不過她一定有她的說法，所以也不預設立場，為什麼會打電話給衛生局？一定是選民請託，「但是我也不去替誰解釋，我只公布事實」，每個人怎麼解釋她的行為，她自己要處理。

對此，陳奕齊在臉書開酸，「高嘉瑜不是柯粉嗎？我以為高嘉瑜是民眾黨掛在民進黨的哩！柯高不是一家親，怎麼變成相互傷害了呢？這個是柯P跟高嘉瑜鬧翻切割嗎？柯高是在演哪一齣呢？有人知道嗎？這狗咬狗一嘴毛，就讓我們把椅子擺好，繼續看下去吧」。

ET快訊
梅雨又要來了！下周「雨彈狂炸3天」　這天起全台變天
快訊／新北死亡車禍！電動機車雙載被撞飛　1死1傷驚悚畫面曝
家中樓梯長出「詭異條狀物」！　網一看喊慘
37歲婦產10胞胎！破紀錄後搞失蹤　夫至今沒看過小孩
台男在澳門驗出Delta病毒！　指揮中心曝原因
桃園打疫苗後死再+2！91歲翁高燒不治　累計11死
爽借10萬紓困結果「無法辦房貸？」　釣出一票苦主

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳崢不滿北市全卸責基層　揭疾管科加班時數「余科長196小時」

36天夢一場！萬華剝皮寮快篩站功成身退　護理師淚憶：人生最驕傲時刻

2天前就問「若換張忠謀買BNT會怎樣」　網朝聖黃暐瀚：先知

高嘉瑜捲禾馨關說疑雲　一週前才要陳時中「徹查特權疫苗」

總統打電話來了！96歲貢寮嬤打疫苗　蔡英文關心相約明年再包粽

高嘉瑜爆蘇怡寧需要疫苗保護孕婦　「黃世傑10分鐘速回沒問題」

不捨萬華淪重災區　侯友宜： 不只同島一命、還要並肩作戰

疫苗拖太久　柯文哲：台灣不應在20億人口後面

柯文哲爆高嘉瑜關說特權疫苗　基進黨主席酸：一家親變互相傷害

快訊／北市疫苗還有剩　明起開放75歲以上長者預約

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

黑貓遭「3m巨蟒」緊繞動彈不得 無力掙扎險窒息..工人幫CPR救命

吳崢不滿北市全卸責基層　揭疾管科加班時數「余科長196小時」

36天夢一場！萬華剝皮寮快篩站功成身退　護理師淚憶：人生最驕傲時刻

2天前就問「若換張忠謀買BNT會怎樣」　網朝聖黃暐瀚：先知

高嘉瑜捲禾馨關說疑雲　一週前才要陳時中「徹查特權疫苗」

總統打電話來了！96歲貢寮嬤打疫苗　蔡英文關心相約明年再包粽

高嘉瑜爆蘇怡寧需要疫苗保護孕婦　「黃世傑10分鐘速回沒問題」

不捨萬華淪重災區　侯友宜： 不只同島一命、還要並肩作戰

疫苗拖太久　柯文哲：台灣不應在20億人口後面

柯文哲爆高嘉瑜關說特權疫苗　基進黨主席酸：一家親變互相傷害

快訊／北市疫苗還有剩　明起開放75歲以上長者預約

東奧全面取消場外直播！　原場地改設大型疫苗接種站

吳崢不滿北市全卸責基層　揭疾管科加班時數「余科長196小時」

喜歡「李翊俊」不能錯過「李華信」！曹政奭苦戀孔曉振眼神會說話

去補胎1理由「免費換胎」　在美台人驚呆：啥操作！網羨慕炸

徐榛蔚為國家未來請命　呼籲中央優先為孕婦施打莫德納疫苗

叛軍「吃人類心臟」成西非首名戰爭犯！　瑞士法院重判20年

比了知輸贏！台東夏雪芒果品質評鑑直播　農友成果線上決雌雄

桃園注射疫苗後再傳猝死　4天累計11例

金正恩承認「北韓陷入糧食危機」　一包咖啡飆漲到2800元

86歲翁接種隔天跌倒！頸椎重創命危搶救中　 兒：和疫苗有關

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

政治熱門新聞

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

快訊／中央級民代要求發疫苗　柯文哲驚爆：是高嘉瑜

韓國瑜親自開車送貨！100台愛心筆電來了　網讚：超暖心

62立委反對公開3＋11　范雲也在其中

林昶佐反3+11公開　網噓爆：有黨意沒民意

政院授權！黃暐瀚揭郭台銘3張牌

好心肝特權疫苗爭議調查出爐　北市府1430公布懲處名單

鄰長打疫苗遭中央否決　中市拍板照打

高嘉瑜關說特權疫苗　網灌爆臉書怒

幫禾馨關說取得85瓶疫苗　高嘉瑜下午3時半親上火線說明

快訊／被柯文哲爆料幫禾馨蘇怡寧關說疫苗　高嘉瑜：沒有任何施壓

蔡英文授權企業買BNT　他質疑「拖了3周」

她揭民進黨「封殺8提案」：不演了

印度變種成主要病毒株！加拿大台人：台灣機場是「最大漏洞」

更多熱門

相關新聞

疫苗拖太久　柯文哲：台灣不應在20億人口後面

疫苗拖太久　柯文哲：台灣不應在20億人口後面

隨著新冠肺炎疫情趨緩，台灣進入大規模施打的階段，面對疫苗荒，行政院18日授權由台積電、永齡基金會代表政府向德國BNT原廠洽購疫苗。對此，台北市長柯文哲說，如果鴻海、台積電能夠去處理這件事情，相信全台灣的企業界，一定大家會願意共襄盛舉，「「1000萬劑也許弄到2000萬劑，把問題解決掉」。

3Q哥爆300疫苗被丟掉　中市府：2情況會這樣

3Q哥爆300疫苗被丟掉　中市府：2情況會這樣

快訊／南投再增2長者接種疫苗後猝死

快訊／南投再增2長者接種疫苗後猝死

快訊／疫苗還有剩！北市開放75歲以上長者預約施打

快訊／疫苗還有剩！北市開放75歲以上長者預約施打

高嘉瑜一年多未與柯見面　感情已不如以往

高嘉瑜一年多未與柯見面　感情已不如以往

關鍵字：

柯文哲高嘉瑜疫苗台灣基進陳奕齊影音

讀者迴響

熱門新聞

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

天堂M帳號創天價　1450萬成交

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

23歲校花「流出2段不雅片」認了

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

快訊／今增127例本土病例！再增20例死亡

醫揭「4部位狂噴汗」恐是身體警訊！2族群腋下最常濕

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

恍惚女露乳遊蕩　呢喃「被XX了」

「最愛手搖飲」曝！蔡阿嘎見第2名：大學生很愛

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面