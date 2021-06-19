台南86歲嬤打疫苗2天心跳過快猝死　住護理之家：死因送CDC判斷

▲台南市衛生局長許以霖表示，86歲婦人打疫苗2天後心跳過快，緊急送醫不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市傳出第2例疑施打疫苗死亡案，台南市衛生局長許以霖說明指出，死者為86歲婦人，她有一些疾病包含阿茲海默症、心衰竭、C型肝炎等多重病史，她在護理之家住一段時間，死者在疫苗注射兩天後，因有心跳過速的情形，經緊急送醫不治，已報請中央CDC釐清死因是否與疫苗有關。

衛生局長許以霖指出，死者注射疫苗兩天之後，即發現心跳過速情形，個案已經開了死亡診斷書，台南市衛生局已通報中央CDC，由CDC釐清死因是否跟疫苗有相關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲指出，中央的定義是只要在疫苗施打之後48小時內發生猝死的狀況就要通報，通報之後，他們把當事人過去的病史跟病歷調出來，中央也一定會去搜尋，剛剛許以霖局長也說過了，有阿茲海默症，有心室震顫，有心衰竭的現象，過去的病史也有C肝，那就等於說是慢性病患，身體狀況不是很好。

黃偉哲說，張上淳醫師也說過了，如果有類似這樣慢性病史的人，如果他要暫時緩打，我們也尊重，基本上疫苗施打猝死的原因，是不是跟疫苗施打相關，還要等中央判斷。

台南市生局指出，有關安南醫院護理之家住民接種疫苗後出現不良反應死亡，經查該個案有慢性病史，於6月15日接種AZ疫苗，6月17日晚間因心跳過快送至急診，宣告急救無效後由安南醫院開立死亡證明，未報請司法相驗（因有多重共病），本案會送中央疫苗藥害救濟審議小組委員會判定。。

▲安南區護理之家86歲女住民打疫苗2天後過世，這也是台南第2起長者打完疫苗後死亡的案例。（圖／示意圖，非當事人，記者林悅翻攝）

據了解，台南繼一名90歲的邱姓老翁在6月15日注射AZ疫苗，隔日被人發現在倒臥在家中3樓樓梯間死亡，19日又傳出一名安南區住護理之家的86歲的老婦打疫苗2天後過世，這是台南第2起長者打完疫苗死亡的案例，已向中央流行疫情指揮中心通報，釐清死因是否與疫苗相關。

「頂級天絲床包組」天然材質涼爽舒適夏天必備

