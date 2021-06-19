高嘉瑜捲禾馨關說疑雲　一週前才要陳時中「徹查特權疫苗」

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲19日點名，小禾馨診所拿到85瓶疫苗，是民進黨立委高嘉瑜向衛生局長黃世傑提出需求。事實上，高嘉瑜一週前才針對特權施打疫苗事件，在立法院質詢時要求衛福部徹查、嚴懲並公布名單，衛福部長陳時中也多次回應將逐一比對清查。

好心肝診所爆出疫苗施打爭議，台北市政府19日下午公布調查結果，政風處長沈鳳樑透露，某中央級民意代表曾在5月30日向衛生局長黃世傑轉達小禾馨診所的要求，黃世傑隨後把要求轉給疫苗專員做評估，專員再交代股長，柯文哲在回應媒體提問時則脫口而出，「我看報告是高嘉瑜」。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會10日舉行聯席會議審查紓困4.0預算，並邀請相關部會首長列席備詢。高嘉瑜質詢時要求，衛福部應徹查、嚴懲並公布特權疫苗的院所名單，她認為唯有公開透明才能防堵黑箱、杜絕特權。

對此，陳時中表示，將逐一比對清查，高嘉瑜則多次打斷他的回應，不斷追問「什麼時候才要公布」、「衛福部會不會統一清查」。

高嘉瑜詢問，如果有上下其手的空間，對第一線工作人員非常不公平，要如何杜絕這類爭議發生。此外，關於第一線醫護人員的認定，各醫療院所都有自己的認定方式，衛福部應該要規定序號與區間，而不是各自認定。

陳時中說明，目前施打的第一類有造冊，依照醫事人員的職登造冊依序施打，高嘉瑜則追問，為何還有這麼多醫事人員沒有打到，疫苗數量卻一直在減少，這些疫苗的黑數到底在哪裡。

高嘉瑜強調，如果不能將這些數字公開透明，這樣的特權爭議還會不斷發生，同時要求指揮中心應增加採購國外疫苗，並質疑國產疫苗價格比國外疫苗高，不僅保護力不明，甚至無法取得國際認證，無法提供人民選擇疫苗的權利。

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