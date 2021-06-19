台大推學習調整制度！最快9月上路　學生若身心有狀況可調修業年限

▲台大推動「學習調整制度」，預計今年9月上路。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（19日）舉行109學年第2學期校務會議，會議上校方堆動「學習調整制度」，讓遇緊急突發事件或遭遇情緒困擾的學生，可以放寬繳交作業和修業年限。台大於今年暑假期間將招募學輔專員，預計110學年、今年9月新學期正式啟動。

近年受情緒困擾的青年增加，台大去年底也發生多起學生自傷事件。台大學生會曾在家年1月校務會議中提案，希望校方建立「學習調整制度」，調整作業、考試步調，協助有身心狀況的學生調整學習步調。

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台大今日舉辦線上校務會議，學輔中心主任陳士元報告「學習調整制度」當前進度。陳士元說明，除了導師機制、學院系所、校安中心、心輔中心等資源外，預計再招募社工、教育、心理諮商等相關專業人員，未來均可提供學生諮詢協助。

除了既有制度，陳士元表示，未來將再針對緊急突發事件，經學務長核准後可啟動學生與課程老師討論學習調整方式；若學生不是發生緊急事件，也不是教育部核可的特教生，會先進行輔導協助，若評估學生確有需求，會召開諮詢委員會評估學生狀況，由學輔專員陪同跟課程領域教師討論學習調整方式。

針對諮詢委員會成員，陳士元說，包含召集人（學務長、副學務長或學輔中心主任）、院系所主管（或其指定代理人、導師）、校內相關單位代表（教務長指定）、學輔專員，以及校內諮詢委員1至3人等。

陳士元說，預計今年7月開始招募學輔專員，並進行專員培訓，並於今年9月起正式實施。初期規畫4人駐點學輔專員，將安排在社科院、法律學院、管理學院、生農學院，另外文學院、電資學院正在規畫中。