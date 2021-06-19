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學生提「廢國文必修」未通過　台大設「免修門檻」估800人合資格

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台大教務會議通過國文免修案，符合條件的學生可免修。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學昨日召開教務會議，會議中，學生會提案廢除大學國文必修，改列選修通識課，但未獲通過。最終，由中文系提出的「大學國文免修辦法」通過，台大學生只要符合國文15級分且兩題國寫題在A級以上，就有資格可參加免修國文考試，考過就可以免修。

國內多所大學將國文課列入大一必修，但近年已有學校改變做法，包含台師大已於109學年起將大一國文改成著重中文閱讀、思辨、口語表達、寫作方法等，不再只是傳統的國文教學，獲得不少學生好評。

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台大學生會昨日於教務會議提案廢除大學國文必修，改列為選修的通識課。學生會認為，大學國文是將非系所專業課程變成獲得學位的必要條件，且不若通識課有8大領域可供選擇，不符合彈性學習趨勢，國文課應讓有意願精進文字能力的學生自由選修。

教務會議上，學生會廢除國文必修的提案以51比49擱置提案失敗，未獲通過；而中文系所提的「大學國文免修辦法」以78比16獲教務會議通過。

中文系指出，國文免修精神本來就是讓國文能力優秀的學生可以免修，這個門檻並不算高。中文系提數據指出，台大近三年入學新生國文15級分有917至1089人；近三年全國國文15級分的學生都落在4000人上下，而兩題國寫題在A級以上則是4000多人到1萬8000多人，只有107年情意題是1882人。故推測國文15級分學生大多數國寫題也在A級以上，由此推得符合免修資格人數為800至1000人。

但結果通過後，許多台大認為，「在這個限制底下，免修有跟沒有根本一樣」。台大學生會長楊子昂則表示，遺憾這次無法達成廢除國文必修的目標，但也提到本次會議有要求教務處於下學期召開大學國文必修的公聽會，楊子昂呼籲，校方需在公聽會上與學生說明大學國文的必要性，不可將本次的免修辦法作為免死金牌，而是必須面對大學國文無法回應學生不同專業需求的根本性問題，才能真正達到多元發展、彈性學習的高教趨勢和台大所提倡「未來大學」的教務改革方向。

對此，台大教務長丁詩同表示，教務會議多數代表仍認為國文還是要必修，但今天通過的免修辦法，讓程度很好的學生可以不用修大學國文。不過，對於國文課廢存，未來還是會蒐集校內師生意見，持續討論。

丁詩同也提到，台大近年持續在改善國文課教學，希望在閱讀、寫作技巧等層面能做得更好，學生對國文課的評鑑也都給予很高的分數，而校方也會持續精進國文教學，並致力將閱讀與知識特色融入課程當中。
 

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