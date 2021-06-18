全國582名學生染疫！大專院校確診數183人、國小140人

▲全國學生確診人數達582人。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

因疫情影響，目前全國學生均在家學習，但學生確診人數持續增加，引發關注。根據教育部今（18日）最新公布的數據顯示，全國各級學校確診人數，截至昨日17時30分，國內學生染疫人數已達到582人，比前一天增加8人，其中又以大專院校染疫學生最多，有183名、國小則有140人染疫，佔地二位。

全台三級警戒延長至6月28日，全國各級學校和公私立幼兒園停止到校上課，延長至7月2日（五）。教育部長潘文忠說明，停止到校延長至7月2日、成績評量採彈性多元、招生報到不親自到場、指考延期至7月28 日(三)。全國各級學校和公私立幼兒園停止到校上課，延長至7月2日（五），兒童課照中心及補習班則請學生停止前往，在家學習，延長至7月2（五）。

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根據教育部每日的《covid-19各級學校學生確診案例統計》資料顯示，從4月20日至6月17日，全國學生確診人數已累積至582例，其中包含10例境外移入（以大專校院生為主），本土累572例，包含183例大專校院生、94例高中生、89例國中生、140例國小生、66例幼兒園學生。相較於昨日累績574名學生確診，增加了8名案例。

▼全國學生確診人數。（圖／教育提供）