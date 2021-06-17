台大有「好洗的碩士？」網指「這所」最好考！過來人曝關鍵

▲許多人都希望能考上台大研究所，以利於未來在找工作上有更多選擇。（示意圖／記者閔文昱攝）

網搜小組／閔文昱報導

「碩士學歷比較好，對未來找工作有幫助」在台灣是個普遍現象，因此許多人畢業後，都希望進入研究所繼續鑽研，其中，第一志願台大更是許多學生心中的目標。一名網友聽聞台大有「很好洗的碩士」，於是詢問真有那麼好考嗎？沒想到真有不少網友指出，「這所」最好考。

一名鄉民在PPT以「台大真的有好考的碩士？」為題發文表示，在逛文章的時候，看到有人說台大有很好洗（學歷）的碩士，讓他相當好奇，不過也直言，「其實也沒有那麼簡單就可以上吧？記得台大研究所考試有英文門檻，也不是隨隨便便就能進去的吧？」

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▲有網友好奇「台大真的有好考的碩士？」（圖／取自免費圖庫PEXELS）

文章一出，馬上就吸引許多鄉民討論，其中就有不少人指出「國家發展研究所」相較簡單，「國發所很好考啊，專門洗學歷用的」、「一定國發」、「國發碩給特定對象洗學歷好用啊」、「國發無誤」、「國發有錢就能讀」。另外，像是「台大工科資訊組」、「都計所」、「台大光電所」、「公衛」等，也都遭到點名。

不過也有網友點出關鍵，「每個人的『好考』定義都不一樣，像是我也覺得台清交很好考，平均水準的智力再把所有高中課本與課本後面的習題都讀到爛熟，花個三個月就能混上一個理工科系了，但就很多人靜下心苦讀三個月也辦不到啊」、「什麼東西都一樣，別人好考你不一定好考，不用跟別人比，先問問你的程度在哪裡？你同溫層不一樣，感受就會不一樣，真的不用管別人怎樣。」