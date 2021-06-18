▲台北扶輪社捐贈「防疫監控攝影系統」，力挺台大金山分院醫護。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，目前全國三級警戒，許多企業挺身而出，以實際行動支持抗疫前線的醫護人員，台北北區扶輪社熱心捐贈台大醫院金山分院「住院防疫監控攝影機系統」供第一線醫護人員使用，為醫護加油打氣。

台北北區扶輪社林炳勳社長表示，台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情迅速升溫，架設住院病房生理徵象顯示系統，仿加護病房顯示裝置，可以顯示病房內病人的生命徵象，提升醫療品質與安全。同時感謝穿著悶熱隔離衣趕工架設的施工人員，讓設備能快速的運作，此項服務計畫更是北區全體社友的愛心與支持，疫情期間服務不間斷。

▲「住院防疫監控攝影機系統」架設住院病房生理徵象顯示系統，可以顯示病房內病人的生命徵象。台北北區扶輪社社長林炳勳（左）、台大醫院金山分院張志豪院長（右）。

台大醫院金山分院張志豪院長表示，這些系統就好像醫護人員的眼睛，可以隨時監控病人的病況，即時發揮功能，一來可隨時監測病人生理狀況，二來可減輕院內護理人員工作負擔，使節省下來的人力能更有效的利用。感謝台北北區扶輪社送愛到偏鄉，提昇病人照顧品質及安全，維護北海岸的鄉親健康。

台大醫院金山分院位於北海岸，一肩扛起北海岸新冠肺炎篩檢及治療的重責大任，目前仍欠缺的物資為快篩試劑、冠狀病毒篩檢儀器、病房設備如血氧機、空氣過濾清淨機等，希望各界支持，共同協助金山分院可持續為北海岸抗疫醫療服務，有捐贈意願者請洽金山醫院院長室，電話：02-2498-9898轉2303。

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