家用快篩4步驟使用方法出爐！符合「2條件」對象再使用

▲指揮中心今日召開記者會。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，國內持續出現感染源不明的確診案例，指揮中心公布「民眾使用COVID-19家用快篩試劑指引」，若民眾位處高風險地區，且沒有出現嚴重新冠肺炎相關症狀，就建議可使用家用快篩，只要4步驟就可完成購買、檢測、隔離等步驟。

指揮中心表示，購買家用快篩試劑時，請確認包裝是否刊載「防疫專案核准製造第xxxxxxxxxx號」或「防疫專案核准輸入第xxxxxxxxxx號」字樣，產品效期是否在有效期間或保存期限內，民眾可至醫療器材販賣業者(如藥粧店、醫療器材行、便利商店等)或藥局購買家用快篩試劑，也可點此查詢已核准之家用快篩試劑名單及其使用方法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如對使用家用快篩試劑有任何疑問，除可洽原購買地點或試劑廠商，另也可詢問提供家用快篩試劑使用諮詢服務之藥局。

指揮中心表示，若出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀，「不宜」使用家用快篩試劑自行在家快篩，應佩戴醫用口罩，儘速前往醫療院所就醫，且前往就醫時勿搭乘大眾運輸工具。

家用快篩試劑適合於可能感染病毒比例高的地區(也就是在疾病盛行率高的環境)，如確診數較多的區域、確診者足跡熱區，或使用者與確診者有接觸史，或是曾去人潮眾多的地方、曾與確診者足跡重疊等。

指揮中心提醒，在低盛行率的情況下使用家用快篩試劑，可能會導致大量的偽陽性結果，反而造成醫療資源的浪費。另外，病毒量低或處於發病晚期之患者進行家用快篩試劑，可能會有偽陰性問題。

▲家用快篩使用步驟。（圖／指揮中心）

檢測後快篩結果為陽性，若是居家隔離或檢疫者，需與當地衛生局聯繫，或撥1922；若非居家隔離或檢疫者，須儘速至鄰近的社區採檢院所檢測，並戴口罩、不可搭乘大眾運輸，使用過的採檢器材用塑膠袋密封包好，請攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。

若快篩結果為陰性也不代表安全無虞，亦可能有偽陰性或採檢時病毒量較低無法被偵測之可能，仍需做好個人防護，持續自我健康管理。採檢完之家用快篩試劑及試劑棒用塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。

若快篩結果不明，有時因產品不良或操作不當等因素，檢測結果無法判定為陽性或陰性時，可先參考產品說明書相關指示辦理，若仍有疑慮，可向原購買地點或試劑廠商洽詢。