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第三批莫德納疫苗要來了！41萬劑最快明天15:20抵台　航班資訊曝

▲▼約24萬劑莫德納疫苗由華航貨機CI-5556載運,於今天下午抵達台灣桃園機場 。（圖／記者李毓康攝）

▲約24萬劑莫德納疫苗由華航貨機CI-5556載運，於昨天下午抵達台灣桃園機場 。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦、洪巧藍／台北報導

指揮中心採購的莫德納疫苗陸續抵台，昨日下午已有24萬劑先抵台，而剩餘的41萬劑有消息指稱將於明日抵台，同樣由華航CI5556載運，自盧森堡出發，中途行經杜拜，降落時間是下午15:20。不過，詳情仍待指揮中心說明。

指揮中心表示，第二批莫德納疫苗共有65萬劑，都是我國洽購的藥廠訂貨，將分2批次運送。這批莫德納均由華航CI5556貨機載運，從盧森堡起飛，中間停留在杜拜，第一階段的24萬劑已於昨日下午4點多左右抵達桃園機場，而傳出第二階段的41萬劑將於明天抵台，指揮官陳時中在昨天記者會上並未正面回應，副指揮官陳宗彥今日上午回覆《ETtoday新聞雲》詢問時則表示「到了就會跟大家說明」。

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▲華航CI5556航班資訊。（圖／桃機）

▲華航CI5556航班資訊。（圖／桃機）

昨日到貨的24萬劑莫德納疫苗，食品藥物管理署當晚完成該批疫苗的冷鏈查核與樣品抽取，並攜回食藥署實驗室進行檢驗，若審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於7日後驗畢並核發封緘證明書，預計6月25日完成。

莫德納疫苗接種對象也於昨日從第一類優先對象擴大為一至三類優先對象都可接種，至於最新一批疫苗涵蓋接種對象，陳時中表示，要再安排。而針對孕婦優先接種莫德納的部分，他也回應，劑量夠的時候盡量開放，至於要打什麼疫苗還是尊重選擇。

▲▼0618莫德納24萬劑疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）

▲▼24萬劑莫德納疫苗昨日抵台。（圖／指揮中心提供）

▲▼0618莫德納24萬劑疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）

▲▼第二批莫德納疫苗進行檢驗封緘流程。（圖／食藥署提供）

▲▼莫德納疫苗進行檢驗封緘流程。（圖／食藥署提供）

▲▼第二批莫德納疫苗進行檢驗封緘流程。（圖／食藥署提供）

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