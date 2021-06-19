天雨路滑！行經國道積水處意外「打水漂」自撞　女乘客傷重不治

▲白色轎車行經國道積水處不慎自撞護欄，車上女乘客送醫後搶救不治。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄國道一號南下363公里處，今（19日）凌晨約2點半發生一起自撞車禍，白色自小客車撞上護欄車頭幾乎全毀，警消抵達現場，看到坐在副駕駛座的葉姓女子車禍當下受到劇烈撞擊失去呼吸心跳，經送醫搶救後於5點半左右宣告不治，據警方初步判斷這起車禍疑似是因為天雨路滑，車子快速通過時在積水的路面產生猶如「打水漂」的現象，導致車子失控打滑自撞。

警方指出，這起車禍發生在19日約凌晨2點半，當時由蕭姓男子駕駛的白色轎車，行經國道一號南下363公里處，疑似因為車速快通過下雨積水路段時，車子失控打滑自撞護欄，造成車輛側翻，這一撞讓坐在副駕駛座的葉姓女子當場失去呼吸心跳，且白色轎車車頭幾乎全毀、車身嚴重扭曲變形，車上的私人物品噴飛一地。

▲白色轎車行經國道積水處不慎自撞護欄，車上女乘客送醫後搶救不治。（圖／記者黃子倩翻攝）

蕭姓男駕駛車禍後僅受輕傷表示，事發當下他原本行駛在中間車道，但疑似因為行經國道上的路面積水處，車子嚴重打滑才失控自撞，不過，車上的葉姓女乘客送醫急救後，因傷勢過重，於車禍後3小時死亡，目前初步排除男駕駛酒駕，詳細的肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

▲白色轎車行經國道積水處不慎自撞護欄，車上女乘客送醫後搶救不治。（圖／記者黃子倩翻攝）

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