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直擊高雄緩打潮現況！接種站長輩區「攏嘸人」　她嘆：真的嚇到了

▲高雄大型接種站19日施打疫苗狀況 。（圖／記者吳世龍攝）
▲高雄展覽館19日施打疫苗狀況 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄市目前開放82歲以上長者接種疫苗，但由於全台至今陸續出現施打後猝死案例而明顯出現緩打潮，實際到高雄大接種站巨蛋體育館和高雄展覽館，都是以尚未施打疫苗的醫事人員或是防疫人員為主，長者明顯少了許多，甚至都沒有人等候施打，有志工私下說：「老人家應該是真的怕到了！」

▲高雄大型接種站19日施打疫苗狀況 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄巨蛋接種站以防疫人員和醫師人員為多數 。（圖／記者吳世龍攝）

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高雄市目前開放高雄82歲以上長者開始接種疫苗，尚未接種的1至3類人員，或是要施打第2劑的都可以到高雄五大接種站施打依苗。記者19日上午實際到巨蛋接種站觀察打疫苗的情況，前來施打的民眾，大都是醫事、防疫旅館人員，或是來接種第2劑，還有防疫旅館人員未帶工作證件被退貨，但值得注意的是，高齡長輩疫苗施打區只有零星幾位。

▲高雄大型接種站19日施打疫苗狀況 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄巨蛋接種站以防疫人員和醫師人員為多數，長輩不多 。（圖／記者吳世龍攝）

另一邊到高雄展覽館接種站更是空蕩蕩，也都是幾位1至3類人員前來施打，長輩接種區空無一人，協助的志工私下說：「老人家應該是真的怕到了吧，有可能在等莫德納疫苗來再打吧。」

▲高雄大型接種站19日施打疫苗狀況 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄展覽館長輩接種區無人等候  。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄大型接種站19日施打疫苗狀況 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄展覽館施打站同樣以醫師人員、防疫人員為多數  。（圖／記者吳世龍攝）

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新冠疫情台灣防疫疫情社區感染高雄疫苗

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