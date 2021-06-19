高雄第2波長者疫苗開打遇暴雨　警疏導交通貼心說明施打流程

▲高雄市政府規劃今（19日）起進行第二波高齡長者接種疫苗，員警加強施打站周邊的交通疏導工作。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市政府規劃從今（19日）開始連續5天進行「第二波高齡長者接種疫苗」，此次施打對象為年齡82歲以上的長者，由於今日雨勢較大，因此前往接種站的長輩幾乎都由家屬親自「開車接送」，對此新興分局派員警特別加強高雄女中疫苗施打站周遭的交通疏導工作，要讓前來施打疫苗的長輩能快速、安全的進入施打處所。

▲高雄市政府規劃今（19日）起進行第二波高齡長者接種疫苗，員警加強施打站周邊的交通疏導工作。（圖／記者黃子倩翻攝）

新興分局指出，這項接種站周邊的交通疏導工作，主要著重在各出入口，新興分局的員警不畏風雨主動協助長者上、下車及進場接種疫苗，並即時疏導車輛停放秩序，讓現場動線更為順暢、便利，且員警更協助攙扶行動不便的長者，讓每一位長輩能夠安全走入疫苗施打站。

▲小港分局員警攙扶長輩前往接種站前貼心說明施打流程。（圖／記者黃子倩翻攝）

而高雄小港分局的員警則到小港高中接種站周邊維持交通秩序，並主動撐傘協助行動緩慢、不便的長者進入接種站；並攙扶長者上下計程車並幫忙推輪椅，小港分局的員警一趟又一趟的護送、引導長者施打疫苗，儘管雨水與汗水濕了衣服，仍不減員警的服務熱誠，不僅如此，在協助長輩前往接種站的路程中，員警還會貼心的跟長輩說明施打流程，讓高齡的阿公阿嬤聽了直呼：「謝謝你們，辛苦了！」

▲小港分局員警攙扶長輩前往接種站前貼心說明施打流程。（圖／記者黃子倩翻攝）

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