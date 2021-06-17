高雄鳳山揪團購！消費者排隊取貨憂成破口　警上門結果曝

記者黃子倩／高雄報導

高雄鳳山區一家團購公司平日裡專門幫網友訂購各種生活必需品，等到商品到貨再通知消費者前來取貨，不過現階段國內新冠肺炎疫情尚未緩解，有民眾看到團購公司門口聚了不少取貨民眾，仔細一數排隊人數一度多達14人，憂心成為防疫破口，通報轄區派出所前來處理，警方到場看到消費者領取號碼牌並保持社交距離排隊、未見群聚情形，且每次進入店內取貨店家都只開放2人入內，員工也依規定要求民眾實聯制、量額溫。

▲鳳山區一家團購公司揪團購、消費者排隊取貨，鳳山警持續查察避成防疫破口。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這處位在鳳山區光復路上的團購公司，目前規定取貨的消費者得先領取號碼牌，並依社交距離位置排隊等待，未有群聚情形，且入店內取貨每次僅僅開放2人進入，店家門口也有派員工對入內的消費者進行實聯制、噴灑酒精、量額溫等動作，業者也表示會配合政府的防疫規定。

▲鳳山區一家團購公司揪團購、消費者排隊取貨，鳳山警持續查察避成防疫破口。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方進一步指出，未來還是會固定派員前往巡邏，若有發現群聚事實，將依法開出罰單、移請衛生局開罰，屆時每人將可處6萬元以上、30元以下罰款，盼業者與民眾仍應遵守相關防疫規定。

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