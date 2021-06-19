水漂殺手奪命！情侶上國道失控猛撞護欄　26歲女友噴車外慘死

▲國道1號中山高鼎金路段發生一起死亡車禍，葉姓副座女乘客疑似未扣安全帶 。（圖／吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國道1號鼎金路段發生死亡車禍，一輛白色小客車疑因天雨，路面積水發生打水漂的失控情況，自撞外側護欄，車上一對情侶送醫後女子不治，初步了解女子可能都沒有扣好安全帶，才會被拋飛車外死亡。

19日的凌晨2點半，一名26歲的蕭姓男子開車載著同年紀的葉姓女友，當時正下著大雨，就在經過國道一號鼎金南下路段363.4公里的地方，路面積水又快速行駛，車輛因此發生「打水漂」現象，失控打滑撞上外側護欄，葉姓女友被拋飛車外，兩人都被送往醫院，蕭姓男子輕傷，但女友不治。

▲國道1號中山高鼎金路段發生一起死亡車禍，葉姓副座女乘客疑似未扣安全帶 。（圖／吳奕靖翻攝）

警方初步調查發現，車禍發生當下，車輛受到巨大的撞擊，而葉姓女子疑似沒有「扣好」安全帶，所以被拋飛車外死亡，再加上蕭姓駕駛因為路面積水嚴重，所以車輛打滑，不排除一時緊張造成「操作不當」才會失控撞護欄，但詳細原因還要再調查，目前蕭姓駕駛被依過失致死罪送辦。

▲國道1號中山高鼎金路段發生一起死亡車禍，葉姓副座女乘客疑似未扣安全帶 。（圖／吳奕靖翻攝）