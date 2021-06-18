新北3.8億防疫基金「專款專用」　侯友宜：弱勢家庭每戶發1萬

記者蔡文鈴／新北報導

新北市今新增76例確診病例，針對設籍染疫死亡患者發給10萬元慰問金，此外市長侯友宜18日下午於疫情記者會表示，對於染疫市民每人發放1千元慰問金以及物資，以及協助弱勢家庭與族群每戶發放1萬元。

新北市防疫基金共募得3.8億元，侯友宜表示，這些捐款都會專款專用，幫助染疫、防疫的市民朋友。首先會用在慰助染疫市民，針對染疫、送檢疫所之市民發放1千元慰問金，往生者家屬發放10萬元慰問金；另外針對因公染疫的防疫人員，也將發放10萬元慰問金；還有協助弱勢家庭與族群，每戶發放1萬元補助金。

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增188例確診病例，分別為187例本土個案及1例境外移入；確診個案中新增21例死亡。個案分佈以新北市76例最多，其次為台北市71例，苗栗縣26例，桃園市6例，基隆市4例，台中市2例，花蓮縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,011,097例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含993,010例排除)。自2020年起累計518例COVID-19死亡病例，其中511例本土，個案居住縣市分布為新北市255例、台北市206例、基隆市17例、桃園市14例、彰化縣8例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

▼新北市發給染疫人員每人1000元。（圖／翻攝直播）

