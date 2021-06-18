解剖結果曝！高雄91歲爺爺打疫苗2天亡　主動脈瘤破裂內出血

▲91歲潘老先生施打疫苗後不適送醫，家屬趕赴急診室 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名91歲的潘姓老先生被家屬緊急送到高醫大附設中和醫院，但因人數管制，家屬無法全數進入急診室，在急診室門口跟醫護發生爭執，院方通報警方到場協助，這才發現潘姓老先生15日有打過疫苗，發生身體不適送醫死亡。家屬要求「要見陳其邁」。現在初步解剖報告出爐，表示「主動脈嚴重粥狀硬化及腹主動脈瘤破裂，造成後腹腔出血」。

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▲91歲潘老先生施打疫苗後不適送醫，家屬趕赴急診室 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一名潘姓老先生在17日凌晨被送往了高醫急診室，家屬趕到卻因為無法全數進入，跟醫護人員發生爭執，院方只好請來警察到場協助，不過情緒激動的家屬，一度不滿醫護報案氣得大罵：「昨天打疫苗後人還好好的，今天就出狀況，我要見市長！」

對此高雄市衛生局回應：該名死者為90多歲男性，有慢性病史，於15日上午接種疫苗，接種後無特別不適反應，直到17日夜間出現不適緊急就醫，到院後死亡，診斷疑似為心肌梗塞，高雄市政府將全力協助家屬後事及相關救濟，並進一步釐清真相，責無旁貸。死因是否與施打疫苗相關，將向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報。

高雄地檢署在18日進行解剖，初步判斷是主動脈嚴重粥狀硬化及腹主動脈瘤破裂，造成後腹腔出血，另發現死者有心臟左冠狀動脈嚴重阻塞、心肌纖維化，尚未發現有藥物相關過敏性休克情狀，惟確切死亡原因仍待正式解剖報告書認定之結果。