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長者接種疫苗超有感　大台南公車投入接駁服務

▲台南市交通局協調客運業者，開出免費的「疫苗溫馨接送專車」服務，以無障礙低地板公車接送在地長者前往接種站打疫苗，受到長者肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市交通局協調客運業者，開出免費的「疫苗溫馨接送專車」服務，以無障礙低地板公車接送在地長者前往接種站打疫苗，受到長者肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大台南公車投入抗疫行列！台南市陸續開設中型疫苗施打站，為方便長者打疫苗，交通局除配合開放紅黃線、校園停車等停車措施外，特別協調客運業者開出免費的「疫苗溫馨接送專車」服務，以無障礙低地板公車接送在地長者前往接種站打疫苗，受到長者肯定嘉許。

▲台南市交通局協調客運業者，開出免費的「疫苗溫馨接送專車」服務，以無障礙低地板公車接送在地長者前往接種站打疫苗，受到長者肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局指出，接獲打疫苗通知的長者，若有交通需求均可向區公所反映，交通局將配合需求提供適合的車輛前往接送服務。

▲台南市交通局協調客運業者，開出免費的「疫苗溫馨接送專車」服務，以無障礙低地板公車接送在地長者前往接種站打疫苗，受到長者肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市交通局協調客運業者，開出免費的「疫苗溫馨接送專車」服務，以無障礙低地板公車接送在地長者前往接種站打疫苗，受到長者肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，雖近日台南疫情相對穩定，但防疫仍不可鬆懈，為了加速疫苗接種速度，已針對各區有足夠腹地的地點增加中型施打站，交通局也規劃「疫苗溫馨接送專車」，配合公所、里長安排的施打時程，深入里內載送長者前往施打站，舒適、安全且便利。

▲台南市交通局協調客運業者，開出免費的「疫苗溫馨接送專車」服務，以無障礙低地板公車接送在地長者前往接種站打疫苗，受到長者肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德指出，疫苗施打初期，交通局即立協調台南市計程車業者與小黃公車投入接送服務，搭配社會局的長照專車與復康巴士提供區公所自由運用，中型施打站設置後，長者接送需求也增加，18日起協調客運業者一併投入專車接送服務，首班車從永康國中接送當地長者至鹽行里活動中心。

▲台南市交通局協調客運業者，開出免費的「疫苗溫馨接送專車」服務，以無障礙低地板公車接送在地長者前往接種站打疫苗，受到長者肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市交通局協調客運業者，開出免費的「疫苗溫馨接送專車」服務，以無障礙低地板公車接送在地長者前往接種站打疫苗，受到長者肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德表示，本次「疫苗溫聲接送專車」指定客運業者必須使用低地板公車，載運量高，且上下車無階梯，方便長者行動，同時行動不便乘坐輪椅的長者亦可搭乘，車內依防疫規定加強清消扶手、欄杆、座椅等，落實實聯制和酒精消毒，並採梅花座控制人數，務求防疫滴水不漏。

▲台南市交通局協調客運業者，開出免費的「疫苗溫馨接送專車」服務，以無障礙低地板公車接送在地長者前往接種站打疫苗，受到長者肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，配合疫苗接種時間延長至20日及增設7處中型接種站，18日起交通局亦規劃新增9處路邊（外）停車場暫停收費，並協調開放協進國小、安南國中、永仁高中等3校校園停車，接種站周邊路段亦開放紅、黃線停車，並安排工作人員現場協助停車引導與秩序維持，讓接送長輩的家人不必煩惱停車問題。18日上午有3處中型疫苗接種站開設，現場停車狀況秩序良好，交通局將持續因應後續接種站開設滾動檢討停車措施。

公共運輸處處長吳俁之表示，市府配合長者疫苗接種提供多元的接送方式，民眾在接獲疫苗接種通知後若有接送需求，都可向居住地的區公所提出，區公所會協助依照需求特性及實際車輛調度安排適合的車輛，提供免費接送服務。

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