台南現緩打潮！施打疫苗報到率驟降只剩一半　下調83歲以上接種

▲台南市出現「緩打潮」，打疫苗報到率降1成，黃偉哲市長表示，因調降83歲以上長者打疫苗，整體施打量能不受影響。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

連日發生長者打疫苗猝死事件，雖尚無明確證據佐證死因與疫苗有關，但各縣市疑有出現AZ疫苗緩打潮，台南市18日報到率為50％，比以往下降1成，黃偉哲市長指出，雖有影響，但因台南市調降83歲長者施打，整體疫苗量能不受影響。

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黃偉哲指出，疫苗到現在還是粥少僧多，56000劑打完，接下來31700劑要施打83歲以上長者，對於有無年長者因為看了最近疑施打疫苗造成長者死亡的報導，而認為打疫苗有一定程度風險，他要強調，許多消息在未經證實與疫苗施打相關的實證部分，不能夠論斷係因為打了疫苗才造成不良後果或人命喪失。

台南市衛生局長許以霖指出，以18日的觀察，實際上要報到的施打疫苗人數各站都只有50％，所以其實還是有一些影響，但是台南市公布施打對象已經從83歲以上開始就可以開放施打，所以這不會影響到台南市施打疫苗的速度、量能，還是在穩扎穩打的情形下，在有限疫苗讓台南市民儘速達到一定比例的免疫力。

黃偉哲表示，台南市原先報到率是6成，18日變成5成而已，是有明顯的下降，但因台南市施打對象下調到83歲以上長者，所以整體量能不受影響。

對外界關心台南有1例疑似長者接種AZ疫苗通報死亡案例待進一步釐清，是否還有其他案例部分，市長黃偉哲表示，目前為止還沒有其他相似案例，但市府會密切關注。

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