台積電、郭台銘出手！名嘴曝「它勝率高」有籌碼...網也一面倒挺

記者邱晟軒／綜合報導

行政院發言人羅秉成今（18日）上午在臨時記者會首度透露，除了郭台銘的永齡基金會外，台積電也在6月10日提出申請捐贈500萬劑德國原廠BNT疫苗。對此，不少網友認為，以台積全球產業地位，各國政府都要賣他面子；資深媒體人周玉蔻更直言，「台積電有晶片！牽線政府買疫苗，有籌碼！成功度高！」

針對企業人士欲捐贈疫苗，行政院發言人羅秉成今在記者會上表示，政府將發函授權台積電、鴻海永齡代表政府洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣。同時也澄清，台積電不是政府鼓勵出來買疫苗，而是「台積電自動自發願意捐贈，500萬劑無條件、無保留地供政府統籌運用。」

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▲周玉蔻臉書發文。（圖／翻攝周玉蔻FB）

資深媒體人周玉蔻即在臉書發文預測，台積電能夠順利採購到德國原廠BNT疫苗，直言「台積電有晶片！牽線政府買疫苗，有籌碼！成功度高！」

對於台積電出手買疫苗消息一出，批踢踢鄉民也紛紛留言認為，「以台積全球產業地位，各國政府都要賣他面子」、「你疫苗來，我分你一點晶片」、「GG永遠是台灣的護國神山」、「台積電：世界聽好了，不給我疫苗，當我塑膠？」

▼台積電出手買疫苗，引起批踢踢網友熱議。（圖／翻攝批踢踢Stock板）